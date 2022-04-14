Avalaunch (XAVA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Avalaunch (XAVA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Avalaunch (XAVA) -rahakkeen tiedot Avalaunch is a launchpad powered by the Avalanche platform, allowing new and innovative projects to seamlessly prepare for launch with an emphasis on fair and broad distribution. With its values deeply rooted in the early Avalanche community, we are able to offer projects confident, informed users who are aligned with the long-term goals of the rapidly expanding application ecosystem. Virallinen verkkosivusto: https://avalaunch.app Block Explorer: https://cchain.explorer.avax.network/address/0xd1c3f94DE7e5B45fa4eDBBA472491a9f4B166FC4/ Osta XAVA-rahaketta nyt!

Avalaunch (XAVA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Avalaunch (XAVA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 27.75M $ 27.75M $ 27.75M Kaikkien aikojen korkein: $ 20.7 $ 20.7 $ 20.7 Kaikkien aikojen alin: $ 0.1386760254658109 $ 0.1386760254658109 $ 0.1386760254658109 Nykyinen hinta: $ 0.2775 $ 0.2775 $ 0.2775 Lue lisää Avalaunch (XAVA) -rahakkeen hinnasta

Avalaunch (XAVA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Avalaunch (XAVA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä XAVA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XAVA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät XAVA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu XAVA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka XAVA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Avalaunch (XAVA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita XAVA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan XAVA-rahakkeita MEXCistä nyt!

Avalaunch (XAVA) -rahakkeen hintahistoria XAVA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu XAVA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

XAVA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne XAVA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? XAVA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso XAVA-rahakkeen hintaennuste nyt!

