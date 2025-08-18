Lisätietoja XAVA-rahakkeesta

XAVA-rahakkeen hintatiedot

XAVA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

XAVA-rahakkeen tokenomiikka

XAVA-rahakkeen hintaennuste

XAVA-rahakkeen historia

XAVA-osto-opas

XAVA/fiat-valuuttamuunnin

XAVA-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Avalaunch-logo

Avalaunch – hinta (XAVA)

1XAVA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.2615
$0.2615$0.2615
-0.45%1D
USD
Reaaliaikainen Avalaunch (XAVA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 06:00:14 (UTC+8)

Avalaunch (XAVA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.2609
$ 0.2609$ 0.2609
24 h:n matalin
$ 0.2743
$ 0.2743$ 0.2743
24 h:n korkein

$ 0.2609
$ 0.2609$ 0.2609

$ 0.2743
$ 0.2743$ 0.2743

$ 20.19698708165188
$ 20.19698708165188$ 20.19698708165188

$ 0.1386760254658109
$ 0.1386760254658109$ 0.1386760254658109

0.00%

-0.44%

-3.97%

-3.97%

Avalaunch (XAVA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.2615. Viimeisen 24 tunnin aikana XAVA on vaihdellut alimmillaan $ 0.2609 ja korkeimmillaan $ 0.2743 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XAVA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 20.19698708165188, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.1386760254658109.

Lyhyen aikavälin tuloksissa XAVA on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -0.44% 24 tunnin aikana ja -3.97% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Avalaunch (XAVA) -rahakkeen markkinatiedot

No.3988

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 56.84K
$ 56.84K$ 56.84K

$ 26.15M
$ 26.15M$ 26.15M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

AVAX_CCHAIN

Avalaunch-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.84K. XAVA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 26.15M.

Avalaunch (XAVA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Avalaunch-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.001182-0.44%
30 päivää$ -0.0641-19.69%
60 päivää$ +0.0552+26.75%
90 päivää$ +0.0008+0.30%
Avalaunch-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään XAVA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.001182 (-0.44%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Avalaunch 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0641 (-19.69%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Avalaunch-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, XAVA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0552 (+26.75%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Avalaunch-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0008 (+0.30%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Avalaunch (XAVA)?

Tarkista Avalaunch-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Avalaunch (XAVA)

Avalaunch is a launchpad powered by the Avalanche platform, allowing new and innovative projects to seamlessly prepare for launch with an emphasis on fair and broad distribution. With its values deeply rooted in the early Avalanche community, we are able to offer projects confident, informed users who are aligned with the long-term goals of the rapidly expanding application ecosystem.

Avalaunch on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Avalaunch-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista XAVA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Avalaunch-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Avalaunch-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Avalaunch-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Avalaunch (XAVA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Avalaunch (XAVA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Avalaunch-rahakkeelle.

Tarkista Avalaunch-rahakkeen hintaennuste nyt!

Avalaunch (XAVA) -rahakkeen tokenomiikka

Avalaunch (XAVA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XAVA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Avalaunch (XAVA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Avalaunch:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Avalaunch MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

XAVA paikallisiin valuuttoihin

1 Avalaunch(XAVA) - VND
6,881.3725
1 Avalaunch(XAVA) - AUD
A$0.405325
1 Avalaunch(XAVA) - GBP
0.19351
1 Avalaunch(XAVA) - EUR
0.22489
1 Avalaunch(XAVA) - USD
$0.2615
1 Avalaunch(XAVA) - MYR
RM1.10353
1 Avalaunch(XAVA) - TRY
10.724115
1 Avalaunch(XAVA) - JPY
¥38.702
1 Avalaunch(XAVA) - ARS
ARS$343.62669
1 Avalaunch(XAVA) - RUB
21.06644
1 Avalaunch(XAVA) - INR
22.826335
1 Avalaunch(XAVA) - IDR
Rp4,286.88456
1 Avalaunch(XAVA) - KRW
365.7339
1 Avalaunch(XAVA) - PHP
14.955185
1 Avalaunch(XAVA) - EGP
￡E.12.67752
1 Avalaunch(XAVA) - BRL
R$1.42779
1 Avalaunch(XAVA) - CAD
C$0.363485
1 Avalaunch(XAVA) - BDT
31.80363
1 Avalaunch(XAVA) - NGN
402.30729
1 Avalaunch(XAVA) - COP
$1,054.433375
1 Avalaunch(XAVA) - ZAR
R.4.63378
1 Avalaunch(XAVA) - UAH
10.76857
1 Avalaunch(XAVA) - VES
Bs35.8255
1 Avalaunch(XAVA) - CLP
$253.655
1 Avalaunch(XAVA) - PKR
Rs73.99404
1 Avalaunch(XAVA) - KZT
140.51441
1 Avalaunch(XAVA) - THB
฿8.54059
1 Avalaunch(XAVA) - TWD
NT$7.983595
1 Avalaunch(XAVA) - AED
د.إ0.959705
1 Avalaunch(XAVA) - CHF
Fr0.2092
1 Avalaunch(XAVA) - HKD
HK$2.042315
1 Avalaunch(XAVA) - AMD
֏100.266945
1 Avalaunch(XAVA) - MAD
.د.م2.35873
1 Avalaunch(XAVA) - MXN
$4.903125
1 Avalaunch(XAVA) - SAR
ريال0.980625
1 Avalaunch(XAVA) - PLN
0.95709
1 Avalaunch(XAVA) - RON
лв1.137525
1 Avalaunch(XAVA) - SEK
kr2.51563
1 Avalaunch(XAVA) - BGN
лв0.43932
1 Avalaunch(XAVA) - HUF
Ft89.310095
1 Avalaunch(XAVA) - CZK
5.53334
1 Avalaunch(XAVA) - KWD
د.ك0.0797575
1 Avalaunch(XAVA) - ILS
0.8891
1 Avalaunch(XAVA) - AOA
Kz239.248965
1 Avalaunch(XAVA) - BHD
.د.ب0.098324
1 Avalaunch(XAVA) - BMD
$0.2615
1 Avalaunch(XAVA) - DKK
kr1.681445
1 Avalaunch(XAVA) - HNL
L6.86699
1 Avalaunch(XAVA) - MUR
11.958395
1 Avalaunch(XAVA) - NAD
$4.62855
1 Avalaunch(XAVA) - NOK
kr2.66207
1 Avalaunch(XAVA) - NZD
$0.447165
1 Avalaunch(XAVA) - PAB
B/.0.2615
1 Avalaunch(XAVA) - PGK
K1.08261
1 Avalaunch(XAVA) - QAR
ر.ق0.95186
1 Avalaunch(XAVA) - RSD
дин.26.39581

Avalaunch-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Avalaunch toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Avalaunch-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Avalaunch”

Paljonko Avalaunch (XAVA) on arvoltaan tänään?
XAVA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.2615 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on XAVA-USD-parin nykyinen hinta?
XAVA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.2615. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Avalaunch-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen XAVA markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on XAVA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
XAVA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli XAVA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
XAVA saavutti ATH-hinnaksi 20.19698708165188 USD.
Mikä oli XAVA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
XAVA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.1386760254658109 USD.
Mikä on XAVA-rahakkeen treidausvolyymi?
XAVA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.84K USD.
Nouseeko XAVA tänä vuonna korkeammalle?
XAVA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XAVA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 06:00:14 (UTC+8)

Avalaunch (XAVA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

XAVA-USD-laskin

Summa

XAVA
XAVA
USD
USD

1 XAVA = 0.2615 USD

Treidaa XAVA-rahaketta

XAVAUSDT
$0.2615
$0.2615$0.2615
-0.41%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu