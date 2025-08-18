Lisätietoja WSDM-rahakkeesta

Wisdomise AI-logo

Wisdomise AI – hinta (WSDM)

1WSDM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00138
$0.00138$0.00138
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Wisdomise AI (WSDM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:23:52 (UTC+8)

Wisdomise AI (WSDM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.001367
$ 0.001367$ 0.001367
24 h:n matalin
$ 0.00139
$ 0.00139$ 0.00139
24 h:n korkein

$ 0.001367
$ 0.001367$ 0.001367

$ 0.00139
$ 0.00139$ 0.00139

$ 0.1191700212931804
$ 0.1191700212931804$ 0.1191700212931804

$ 0.00127878423524931
$ 0.00127878423524931$ 0.00127878423524931

-0.15%

0.00%

+4.63%

+4.63%

Wisdomise AI (WSDM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.001378. Viimeisen 24 tunnin aikana WSDM on vaihdellut alimmillaan $ 0.001367 ja korkeimmillaan $ 0.00139 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WSDM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.1191700212931804, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00127878423524931.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WSDM on muuttunut -0.15% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja +4.63% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Wisdomise AI (WSDM) -rahakkeen markkinatiedot

No.2250

$ 717.27K
$ 717.27K$ 717.27K

$ 111.84K
$ 111.84K$ 111.84K

$ 1.38M
$ 1.38M$ 1.38M

520.51M
520.51M 520.51M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

MATIC

Wisdomise AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 717.27K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 111.84K. WSDM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 520.51M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.38M.

Wisdomise AI (WSDM) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Wisdomise AI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.000348-20.17%
60 päivää$ -0.000833-37.68%
90 päivää$ -0.001942-58.50%
Wisdomise AI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään WSDM-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Wisdomise AI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000348 (-20.17%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Wisdomise AI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, WSDM-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000833 (-37.68%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Wisdomise AI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.001942 (-58.50%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Wisdomise AI (WSDM)?

Tarkista Wisdomise AI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Wisdomise AI (WSDM)

Wisdomise is an all-in-one, AI-powered platform offering users curated intelligence and exposure to investment opportunities in digital assets and later other financial markets.

Wisdomise AI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Wisdomise AI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista WSDM-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Wisdomise AI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Wisdomise AI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Wisdomise AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Wisdomise AI (WSDM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Wisdomise AI (WSDM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Wisdomise AI-rahakkeelle.

Tarkista Wisdomise AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

Wisdomise AI (WSDM) -rahakkeen tokenomiikka

Wisdomise AI (WSDM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WSDM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Wisdomise AI (WSDM) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Wisdomise AI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Wisdomise AI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

WSDM paikallisiin valuuttoihin

Wisdomise AI-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Wisdomise AI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Wisdomise AI-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Wisdomise AI”

Paljonko Wisdomise AI (WSDM) on arvoltaan tänään?
WSDM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.001378 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WSDM-USD-parin nykyinen hinta?
WSDM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.001378. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Wisdomise AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WSDM markkina-arvo on $ 717.27K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WSDM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WSDM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 520.51M USD.
Mikä oli WSDM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WSDM saavutti ATH-hinnaksi 0.1191700212931804 USD.
Mikä oli WSDM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WSDM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00127878423524931 USD.
Mikä on WSDM-rahakkeen treidausvolyymi?
WSDM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 111.84K USD.
Nouseeko WSDM tänä vuonna korkeammalle?
WSDM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WSDM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:23:52 (UTC+8)

Wisdomise AI (WSDM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

