Wisdomise AI (WSDM) -rahakkeen tiedot Wisdomise is an all-in-one, AI-powered platform offering users curated intelligence and exposure to investment opportunities in digital assets and later other financial markets. Virallinen verkkosivusto: https://wisdomise.com/ Valkoinen paperi: https://docsend.com/view/k79imdvkjbgum7f3 Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x5F2F8818002dc64753daeDF4A6CB2CcB757CD220 Osta WSDM-rahaketta nyt!

Wisdomise AI (WSDM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Wisdomise AI (WSDM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 717.03K $ 717.03K $ 717.03K Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 521.48M $ 521.48M $ 521.48M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.159 $ 0.159 $ 0.159 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00127878423524931 $ 0.00127878423524931 $ 0.00127878423524931 Nykyinen hinta: $ 0.001375 $ 0.001375 $ 0.001375 Lue lisää Wisdomise AI (WSDM) -rahakkeen hinnasta

Wisdomise AI (WSDM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Wisdomise AI (WSDM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä WSDM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WSDM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät WSDM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WSDM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka WSDM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Wisdomise AI (WSDM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita WSDM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan WSDM-rahakkeita MEXCistä nyt!

Wisdomise AI (WSDM) -rahakkeen hintahistoria WSDM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu WSDM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

WSDM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne WSDM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WSDM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso WSDM-rahakkeen hintaennuste nyt!

