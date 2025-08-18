Lisätietoja WNK-rahakkeesta

WNK-rahakkeen hintatiedot

WNK-rahakkeen valkoinen paperi

WNK-rahakkeen virallinen verkkosivusto

WNK-rahakkeen tokenomiikka

WNK-rahakkeen hintaennuste

WNK-rahakkeen historia

WNK-osto-opas

WNK/fiat-valuuttamuunnin

WNK-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

The Winkyverse-logo

The Winkyverse – hinta (WNK)

1WNK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0001116
$0.0001116$0.0001116
+1.54%1D
USD
Reaaliaikainen The Winkyverse (WNK) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:37:50 (UTC+8)

The Winkyverse (WNK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0001079
$ 0.0001079$ 0.0001079
24 h:n matalin
$ 0.00011463
$ 0.00011463$ 0.00011463
24 h:n korkein

$ 0.0001079
$ 0.0001079$ 0.0001079

$ 0.00011463
$ 0.00011463$ 0.00011463

$ 0.043663118041887015
$ 0.043663118041887015$ 0.043663118041887015

$ 0.000097017616419719
$ 0.000097017616419719$ 0.000097017616419719

+2.46%

+1.54%

+13.99%

+13.99%

The Winkyverse (WNK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0001124. Viimeisen 24 tunnin aikana WNK on vaihdellut alimmillaan $ 0.0001079 ja korkeimmillaan $ 0.00011463 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WNK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.043663118041887015, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000097017616419719.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WNK on muuttunut +2.46% viimeisen tunnin aikana, +1.54% 24 tunnin aikana ja +13.99% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

The Winkyverse (WNK) -rahakkeen markkinatiedot

No.2343

$ 617.81K
$ 617.81K$ 617.81K

$ 56.26K
$ 56.26K$ 56.26K

$ 730.60K
$ 730.60K$ 730.60K

5.50B
5.50B 5.50B

6,500,000,000
6,500,000,000 6,500,000,000

6,496,542,061.739184
6,496,542,061.739184 6,496,542,061.739184

84.56%

BASE

The Winkyverse-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 617.81K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.26K. WNK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.50B ja sen kokonaistarjonta on 6496542061.739184. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 730.60K.

The Winkyverse (WNK) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän The Winkyverse-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0000016926+1.54%
30 päivää$ -0.0000019-1.67%
60 päivää$ -0.0000248-18.08%
90 päivää$ -0.0000356-24.06%
The Winkyverse-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään WNK-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000016926 (+1.54%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

The Winkyverse 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0000019 (-1.67%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

The Winkyverse-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, WNK-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000248 (-18.08%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

The Winkyverse-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0000356 (-24.06%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle The Winkyverse (WNK)?

Tarkista The Winkyverse-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on The Winkyverse (WNK)

The WinkyVerse is the first global education game that stimulate children’s cognitive abilities, skills, knowledge and social interaction.

The Winkyverse on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja The Winkyverse-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista WNK-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue The Winkyverse-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään The Winkyverse-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

The Winkyverse-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon The Winkyverse (WNK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko The Winkyverse (WNK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita The Winkyverse-rahakkeelle.

Tarkista The Winkyverse-rahakkeen hintaennuste nyt!

The Winkyverse (WNK) -rahakkeen tokenomiikka

The Winkyverse (WNK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WNK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

The Winkyverse (WNK) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa The Winkyverse:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa The Winkyverse MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

WNK paikallisiin valuuttoihin

1 The Winkyverse(WNK) - VND
2.957806
1 The Winkyverse(WNK) - AUD
A$0.00017422
1 The Winkyverse(WNK) - GBP
0.000083176
1 The Winkyverse(WNK) - EUR
0.000096664
1 The Winkyverse(WNK) - USD
$0.0001124
1 The Winkyverse(WNK) - MYR
RM0.000474328
1 The Winkyverse(WNK) - TRY
0.004600532
1 The Winkyverse(WNK) - JPY
¥0.0166352
1 The Winkyverse(WNK) - ARS
ARS$0.147700344
1 The Winkyverse(WNK) - RUB
0.009056068
1 The Winkyverse(WNK) - INR
0.009810272
1 The Winkyverse(WNK) - IDR
Rp1.842622656
1 The Winkyverse(WNK) - KRW
0.157422944
1 The Winkyverse(WNK) - PHP
0.006425908
1 The Winkyverse(WNK) - EGP
￡E.0.005449152
1 The Winkyverse(WNK) - BRL
R$0.000614828
1 The Winkyverse(WNK) - CAD
C$0.000156236
1 The Winkyverse(WNK) - BDT
0.013670088
1 The Winkyverse(WNK) - NGN
0.172656516
1 The Winkyverse(WNK) - COP
$0.4532249
1 The Winkyverse(WNK) - ZAR
R.0.001992852
1 The Winkyverse(WNK) - UAH
0.004628632
1 The Winkyverse(WNK) - VES
Bs0.0153988
1 The Winkyverse(WNK) - CLP
$0.109028
1 The Winkyverse(WNK) - PKR
Rs0.031687808
1 The Winkyverse(WNK) - KZT
0.060397016
1 The Winkyverse(WNK) - THB
฿0.003670984
1 The Winkyverse(WNK) - TWD
NT$0.003427076
1 The Winkyverse(WNK) - AED
د.إ0.000412508
1 The Winkyverse(WNK) - CHF
Fr0.00008992
1 The Winkyverse(WNK) - HKD
HK$0.000877844
1 The Winkyverse(WNK) - AMD
֏0.04301548
1 The Winkyverse(WNK) - MAD
.د.م0.001012724
1 The Winkyverse(WNK) - MXN
$0.002108624
1 The Winkyverse(WNK) - SAR
ريال0.0004215
1 The Winkyverse(WNK) - PLN
0.000411384
1 The Winkyverse(WNK) - RON
лв0.00048894
1 The Winkyverse(WNK) - SEK
kr0.001081288
1 The Winkyverse(WNK) - BGN
лв0.000188832
1 The Winkyverse(WNK) - HUF
Ft0.038387972
1 The Winkyverse(WNK) - CZK
0.002379508
1 The Winkyverse(WNK) - KWD
د.ك0.000034282
1 The Winkyverse(WNK) - ILS
0.000383284
1 The Winkyverse(WNK) - AOA
Kz0.103024716
1 The Winkyverse(WNK) - BHD
.د.ب0.0000423748
1 The Winkyverse(WNK) - BMD
$0.0001124
1 The Winkyverse(WNK) - DKK
kr0.000722732
1 The Winkyverse(WNK) - HNL
L0.002954996
1 The Winkyverse(WNK) - MUR
0.005140052
1 The Winkyverse(WNK) - NAD
$0.001986108
1 The Winkyverse(WNK) - NOK
kr0.001143108
1 The Winkyverse(WNK) - NZD
$0.000192204
1 The Winkyverse(WNK) - PAB
B/.0.0001124
1 The Winkyverse(WNK) - PGK
K0.000465336
1 The Winkyverse(WNK) - QAR
ر.ق0.000409136
1 The Winkyverse(WNK) - RSD
дин.0.011345656

The Winkyverse-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton The Winkyverse toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen The Winkyverse-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”The Winkyverse”

Paljonko The Winkyverse (WNK) on arvoltaan tänään?
WNK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0001124 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WNK-USD-parin nykyinen hinta?
WNK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0001124. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on The Winkyverse-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WNK markkina-arvo on $ 617.81K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WNK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WNK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.50B USD.
Mikä oli WNK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WNK saavutti ATH-hinnaksi 0.043663118041887015 USD.
Mikä oli WNK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WNK-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000097017616419719 USD.
Mikä on WNK-rahakkeen treidausvolyymi?
WNK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.26K USD.
Nouseeko WNK tänä vuonna korkeammalle?
WNK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WNK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:37:50 (UTC+8)

The Winkyverse (WNK) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

WNK-USD-laskin

Summa

WNK
WNK
USD
USD

1 WNK = 0.0001124 USD

Treidaa WNK-rahaketta

WNKUSDT
$0.0001116
$0.0001116$0.0001116
+1.63%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu