The Winkyverse (WNK) -rahakkeen tiedot The WinkyVerse is the first global education game that stimulate children’s cognitive abilities, skills, knowledge and social interaction. Virallinen verkkosivusto: https://www.winkyverse.io/ Valkoinen paperi: https://winkyverse.gitbook.io/winkyverse/introduction/welcome Block Explorer: https://basescan.org/token/0xbF82115918A88E2120C0f73d99CCd8f95c301B59 Osta WNK-rahaketta nyt!

The Winkyverse (WNK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu The Winkyverse (WNK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 498.54K $ 498.54K $ 498.54K Kokonaistarjonta: $ 6.50B $ 6.50B $ 6.50B Kierrossa oleva tarjonta: $ 5.50B $ 5.50B $ 5.50B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 589.55K $ 589.55K $ 589.55K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0249 $ 0.0249 $ 0.0249 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000097017616419719 $ 0.000097017616419719 $ 0.000097017616419719 Nykyinen hinta: $ 0.0000907 $ 0.0000907 $ 0.0000907 Lue lisää The Winkyverse (WNK) -rahakkeen hinnasta

The Winkyverse (WNK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset The Winkyverse (WNK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä WNK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WNK-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät WNK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WNK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka WNK-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään The Winkyverse (WNK) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita WNK-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan WNK-rahakkeita MEXCistä nyt!

The Winkyverse (WNK) -rahakkeen hintahistoria WNK -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu WNK-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

WNK-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne WNK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WNK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso WNK-rahakkeen hintaennuste nyt!

