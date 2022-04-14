The Winkyverse (WNK) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu The Winkyverse (WNK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
The Winkyverse (WNK) -rahakkeen tiedot

The WinkyVerse is the first global education game that stimulate children’s cognitive abilities, skills, knowledge and social interaction.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.winkyverse.io/
Valkoinen paperi:
https://winkyverse.gitbook.io/winkyverse/introduction/welcome
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0xbF82115918A88E2120C0f73d99CCd8f95c301B59

The Winkyverse (WNK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Markkina-arvo:
$ 498.54K
Kokonaistarjonta:
$ 6.50B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 5.50B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 589.55K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.0249
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000097017616419719
Nykyinen hinta:
$ 0.0000907
The Winkyverse (WNK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

The Winkyverse (WNK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä WNK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WNK-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät WNK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WNK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka WNK-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään The Winkyverse (WNK) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita WNK-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

The Winkyverse (WNK) -rahakkeen hintahistoria

WNK -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

WNK-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne WNK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WNK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.