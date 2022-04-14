Welf (WELF) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Welf (WELF) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Welf (WELF) -rahakkeen tiedot WELF is an innovative private banking ecosystem, bridging traditional finance with the digital world to redefine wealth management for today’s high-net-worth individuals. By integrating secure digital platforms with expert, independent advisory services, WELF offers a streamlined experience that caters to both traditional banking and cutting-edge investment opportunities, ensuring clients can manage their wealth seamlessly across both realms. Virallinen verkkosivusto: https://www.welf.com/ Valkoinen paperi: https://docsend.com/view/2guz5b9i8ikbvnux Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x2a92525fDA8D3AB481f8E2a913B64B64bD1c9fdD Osta WELF-rahaketta nyt!

Welf (WELF) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Welf (WELF) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 7.28M $ 7.28M $ 7.28M Kokonaistarjonta: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 10.72M $ 10.72M $ 10.72M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 33.98M $ 33.98M $ 33.98M Kaikkien aikojen korkein: $ 5.1778 $ 5.1778 $ 5.1778 Kaikkien aikojen alin: $ 0.4277405196841301 $ 0.4277405196841301 $ 0.4277405196841301 Nykyinen hinta: $ 0.6796 $ 0.6796 $ 0.6796 Lue lisää Welf (WELF) -rahakkeen hinnasta

Welf (WELF) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Welf (WELF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä WELF-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WELF-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät WELF-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WELF-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka WELF-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Welf (WELF) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita WELF-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan WELF-rahakkeita MEXCistä nyt!

Welf (WELF) -rahakkeen hintahistoria WELF -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu WELF-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

WELF-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne WELF-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WELF-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso WELF-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!