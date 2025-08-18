Lisätietoja WELF-rahakkeesta

Welf – hinta (WELF)

$0.6253
-3.48%1D
USD
Reaaliaikainen Welf (WELF) -hintakaavio
2025-08-22 05:58:33 (UTC+8)

Welf (WELF) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.6145
24 h:n matalin
$ 0.681
24 h:n korkein

$ 0.6145
$ 0.681
$ 5.023530105188494
$ 0.4277405196841301
+0.99%

-3.47%

-30.63%

-30.63%

Welf (WELF) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.6367. Viimeisen 24 tunnin aikana WELF on vaihdellut alimmillaan $ 0.6145 ja korkeimmillaan $ 0.681 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WELF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 5.023530105188494, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.4277405196841301.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WELF on muuttunut +0.99% viimeisen tunnin aikana, -3.47% 24 tunnin aikana ja -30.63% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Welf (WELF) -rahakkeen markkinatiedot

No.1285

$ 6.82M
$ 19.22K
$ 31.84M
10.72M
50,000,000
49,999,000
21.43%

ETH

Welf-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6.82M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 19.22K. WELF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.72M ja sen kokonaistarjonta on 49999000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 31.84M.

Welf (WELF) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Welf-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.022545-3.47%
30 päivää$ -0.1383-17.85%
60 päivää$ +0.1512+31.14%
90 päivää$ -0.0756-10.62%
Welf-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään WELF-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.022545 (-3.47%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Welf 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.1383 (-17.85%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Welf-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, WELF-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.1512 (+31.14%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Welf-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0756 (-10.62%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Welf (WELF)?

Tarkista Welf-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Welf (WELF)

WELF is an innovative private banking ecosystem, bridging traditional finance with the digital world to redefine wealth management for today’s high-net-worth individuals. By integrating secure digital platforms with expert, independent advisory services, WELF offers a streamlined experience that caters to both traditional banking and cutting-edge investment opportunities, ensuring clients can manage their wealth seamlessly across both realms.

Welf on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Welf-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista WELF-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Welf-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Welf-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Welf-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Welf (WELF) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Welf (WELF) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Welf-rahakkeelle.

Tarkista Welf-rahakkeen hintaennuste nyt!

Welf (WELF) -rahakkeen tokenomiikka

Welf (WELF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WELF-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Welf (WELF) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Welf:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Welf MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

WELF paikallisiin valuuttoihin

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Welf toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Welf-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Welf”

Paljonko Welf (WELF) on arvoltaan tänään?
WELF-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.6367 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WELF-USD-parin nykyinen hinta?
WELF -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.6367. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Welf-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WELF markkina-arvo on $ 6.82M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WELF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WELF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.72M USD.
Mikä oli WELF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WELF saavutti ATH-hinnaksi 5.023530105188494 USD.
Mikä oli WELF-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WELF-rahakkeen ATL-hinta oli 0.4277405196841301 USD.
Mikä on WELF-rahakkeen treidausvolyymi?
WELF-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 19.22K USD.
Nouseeko WELF tänä vuonna korkeammalle?
WELF saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WELF-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 05:58:33 (UTC+8)

Welf (WELF) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

1 WELF = 0.6367 USD

WELFUSDT
$0.6253
-3.40%

