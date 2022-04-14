RavenCoin (RVN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu RavenCoin (RVN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

RavenCoin (RVN) -rahakkeen tiedot Ravencoin is a protocol based on a fork of the Bitcoin code which adds features specifically focused on allowing tokens to be issued on the Ravencoin blockchain. These tokens can have whatever properties the issue of the token decides - so they can be limited in quantity, named and be issued as securities or as collectibles. Virallinen verkkosivusto: https://ravencoin.org/ Valkoinen paperi: https://ravencoin.org/whitepaper/ Block Explorer: https://ravencoin.network/ Osta RVN-rahaketta nyt!

RavenCoin (RVN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu RavenCoin (RVN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 214.30M $ 214.30M $ 214.30M Kokonaistarjonta: $ 15.51B $ 15.51B $ 15.51B Kierrossa oleva tarjonta: $ 15.51B $ 15.51B $ 15.51B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 290.20M $ 290.20M $ 290.20M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.289 $ 0.289 $ 0.289 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00879405250642 $ 0.00879405250642 $ 0.00879405250642 Nykyinen hinta: $ 0.013819 $ 0.013819 $ 0.013819 Lue lisää RavenCoin (RVN) -rahakkeen hinnasta

RavenCoin (RVN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset RavenCoin (RVN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä RVN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RVN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät RVN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RVN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka RVN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään RavenCoin (RVN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita RVN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan RVN-rahakkeita MEXCistä nyt!

RavenCoin (RVN) -rahakkeen hintahistoria RVN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu RVN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

RVN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne RVN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RVN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso RVN-rahakkeen hintaennuste nyt!

