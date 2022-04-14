WAX (WAXP) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu WAX (WAXP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

WAX (WAXP) -rahakkeen tiedot WAX (WAXP) is a purpose-built blockchain, released in 2017, that is designed to make e-commerce transactions faster, simpler and safer for every party involved. The WAX blockchain uses delegated proof-of-stake (DPoS) as its consensus mechanism. It is fully compatible with EOS. Virallinen verkkosivusto: https://wax.io/ Valkoinen paperi: https://github.com/worldwide-asset-exchange/whitepaper Block Explorer: https://waxblock.io/ Osta WAXP-rahaketta nyt!

WAX (WAXP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu WAX (WAXP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 93.10M $ 93.10M $ 93.10M Kokonaistarjonta: $ 4.45B $ 4.45B $ 4.45B Kierrossa oleva tarjonta: $ 4.44B $ 4.44B $ 4.44B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 93.20M $ 93.20M $ 93.20M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.14224 $ 0.14224 $ 0.14224 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0159612466175 $ 0.0159612466175 $ 0.0159612466175 Nykyinen hinta: $ 0.02096 $ 0.02096 $ 0.02096 Lue lisää WAX (WAXP) -rahakkeen hinnasta

WAX (WAXP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset WAX (WAXP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä WAXP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WAXP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät WAXP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WAXP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka WAXP-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään WAX (WAXP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita WAXP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan WAXP-rahakkeita MEXCistä nyt!

WAX (WAXP) -rahakkeen hintahistoria WAXP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu WAXP-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

WAXP-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne WAXP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WAXP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso WAXP-rahakkeen hintaennuste nyt!

