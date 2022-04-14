Waves (WAVES) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Waves (WAVES) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Waves (WAVES) -rahakkeen tiedot Waves is a multi-purpose blockchain platform which supports various use cases including decentralized applications (DApps) and smart contracts. Virallinen verkkosivusto: https://waves.tech/ Valkoinen paperi: https://docs.waves.tech/en/ Block Explorer: https://solscan.io/token/4XEjo9GZkKom3E26NQiidJLawwM9kbt76gUMDdGe1meQ Osta WAVES-rahaketta nyt!

Waves (WAVES) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Waves (WAVES) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 151.43M $ 151.43M $ 151.43M Kokonaistarjonta: $ 118.63M $ 118.63M $ 118.63M Kierrossa oleva tarjonta: $ 118.63M $ 118.63M $ 118.63M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 151.43M $ 151.43M $ 151.43M Kaikkien aikojen korkein: $ 11.516 $ 11.516 $ 11.516 Kaikkien aikojen alin: $ 0.12268400192260742 $ 0.12268400192260742 $ 0.12268400192260742 Nykyinen hinta: $ 1.2765 $ 1.2765 $ 1.2765 Lue lisää Waves (WAVES) -rahakkeen hinnasta

Waves (WAVES) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Waves (WAVES) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä WAVES-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WAVES-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät WAVES-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WAVES-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka WAVES-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Waves (WAVES) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita WAVES-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan WAVES-rahakkeita MEXCistä nyt!

Waves (WAVES) -rahakkeen hintahistoria WAVES -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu WAVES-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

WAVES-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne WAVES-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WAVES-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso WAVES-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!