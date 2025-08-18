Lisätietoja WAVES-rahakkeesta

WAVES-rahakkeen hintatiedot

WAVES-rahakkeen valkoinen paperi

WAVES-rahakkeen virallinen verkkosivusto

WAVES-rahakkeen tokenomiikka

WAVES-rahakkeen hintaennuste

WAVES-rahakkeen historia

WAVES-osto-opas

WAVES/fiat-valuuttamuunnin

WAVES-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Waves-logo

Waves – hinta (WAVES)

1WAVES - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.3469
$1.3469$1.3469
+0.17%1D
USD
Reaaliaikainen Waves (WAVES) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:21:20 (UTC+8)

Waves (WAVES) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.3414
$ 1.3414$ 1.3414
24 h:n matalin
$ 1.4746
$ 1.4746$ 1.4746
24 h:n korkein

$ 1.3414
$ 1.3414$ 1.3414

$ 1.4746
$ 1.4746$ 1.4746

$ 62.35569555868911
$ 62.35569555868911$ 62.35569555868911

$ 0.12268400192260742
$ 0.12268400192260742$ 0.12268400192260742

+0.11%

+0.17%

+17.47%

+17.47%

Waves (WAVES) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 1.3467. Viimeisen 24 tunnin aikana WAVES on vaihdellut alimmillaan $ 1.3414 ja korkeimmillaan $ 1.4746 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WAVES-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 62.35569555868911, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.12268400192260742.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WAVES on muuttunut +0.11% viimeisen tunnin aikana, +0.17% 24 tunnin aikana ja +17.47% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Waves (WAVES) -rahakkeen markkinatiedot

No.249

$ 159.70M
$ 159.70M$ 159.70M

$ 161.49K
$ 161.49K$ 161.49K

$ 159.70M
$ 159.70M$ 159.70M

118.58M
118.58M 118.58M

--
----

118,583,332
118,583,332 118,583,332

WAVES

Waves-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 159.70M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 161.49K. WAVES-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 118.58M ja sen kokonaistarjonta on 118583332. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 159.70M.

Waves (WAVES) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Waves-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.002286+0.17%
30 päivää$ +0.1794+15.36%
60 päivää$ +0.4558+51.16%
90 päivää$ +0.0631+4.91%
Waves-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään WAVES-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.002286 (+0.17%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Waves 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.1794 (+15.36%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Waves-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, WAVES-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.4558 (+51.16%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Waves-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0631 (+4.91%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Waves (WAVES)?

Tarkista Waves-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Waves (WAVES)

Waves is a multi-purpose blockchain platform which supports various use cases including decentralized applications (DApps) and smart contracts.

Waves on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Waves-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista WAVES-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Waves-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Waves-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Waves-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Waves (WAVES) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Waves (WAVES) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Waves-rahakkeelle.

Tarkista Waves-rahakkeen hintaennuste nyt!

Waves (WAVES) -rahakkeen tokenomiikka

Waves (WAVES) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WAVES-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Waves (WAVES) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Waves:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Waves MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

WAVES paikallisiin valuuttoihin

1 Waves(WAVES) - VND
35,438.4105
1 Waves(WAVES) - AUD
A$2.087385
1 Waves(WAVES) - GBP
0.996558
1 Waves(WAVES) - EUR
1.158162
1 Waves(WAVES) - USD
$1.3467
1 Waves(WAVES) - MYR
RM5.683074
1 Waves(WAVES) - TRY
55.120431
1 Waves(WAVES) - JPY
¥199.3116
1 Waves(WAVES) - ARS
ARS$1,769.644602
1 Waves(WAVES) - RUB
108.503619
1 Waves(WAVES) - INR
117.593844
1 Waves(WAVES) - IDR
Rp22,077.045648
1 Waves(WAVES) - KRW
1,886.134152
1 Waves(WAVES) - PHP
76.990839
1 Waves(WAVES) - EGP
￡E.65.288016
1 Waves(WAVES) - BRL
R$7.366449
1 Waves(WAVES) - CAD
C$1.858446
1 Waves(WAVES) - BDT
163.785654
1 Waves(WAVES) - NGN
2,068.652403
1 Waves(WAVES) - COP
$5,430.231075
1 Waves(WAVES) - ZAR
R.23.876991
1 Waves(WAVES) - UAH
55.457106
1 Waves(WAVES) - VES
Bs184.4979
1 Waves(WAVES) - CLP
$1,306.299
1 Waves(WAVES) - PKR
Rs379.661664
1 Waves(WAVES) - KZT
723.635778
1 Waves(WAVES) - THB
฿43.956288
1 Waves(WAVES) - TWD
NT$41.060883
1 Waves(WAVES) - AED
د.إ4.942389
1 Waves(WAVES) - CHF
Fr1.07736
1 Waves(WAVES) - HKD
HK$10.517727
1 Waves(WAVES) - AMD
֏515.38209
1 Waves(WAVES) - MAD
.د.م12.133767
1 Waves(WAVES) - MXN
$25.264092
1 Waves(WAVES) - SAR
ريال5.050125
1 Waves(WAVES) - PLN
4.928922
1 Waves(WAVES) - RON
лв5.858145
1 Waves(WAVES) - SEK
kr12.955254
1 Waves(WAVES) - BGN
лв2.262456
1 Waves(WAVES) - HUF
Ft459.615243
1 Waves(WAVES) - CZK
28.496172
1 Waves(WAVES) - KWD
د.ك0.4107435
1 Waves(WAVES) - ILS
4.592247
1 Waves(WAVES) - AOA
Kz1,234.371753
1 Waves(WAVES) - BHD
.د.ب0.5077059
1 Waves(WAVES) - BMD
$1.3467
1 Waves(WAVES) - DKK
kr8.645814
1 Waves(WAVES) - HNL
L35.404743
1 Waves(WAVES) - MUR
61.584591
1 Waves(WAVES) - NAD
$23.796189
1 Waves(WAVES) - NOK
kr13.709406
1 Waves(WAVES) - NZD
$2.302857
1 Waves(WAVES) - PAB
B/.1.3467
1 Waves(WAVES) - PGK
K5.575338
1 Waves(WAVES) - QAR
ر.ق4.901988
1 Waves(WAVES) - RSD
дин.135.88203

Waves-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Waves toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Waves-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Waves”

Paljonko Waves (WAVES) on arvoltaan tänään?
WAVES-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.3467 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WAVES-USD-parin nykyinen hinta?
WAVES -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.3467. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Waves-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WAVES markkina-arvo on $ 159.70M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WAVES-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WAVES-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 118.58M USD.
Mikä oli WAVES-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WAVES saavutti ATH-hinnaksi 62.35569555868911 USD.
Mikä oli WAVES-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WAVES-rahakkeen ATL-hinta oli 0.12268400192260742 USD.
Mikä on WAVES-rahakkeen treidausvolyymi?
WAVES-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 161.49K USD.
Nouseeko WAVES tänä vuonna korkeammalle?
WAVES saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WAVES-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:21:20 (UTC+8)

Waves (WAVES) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

WAVES-USD-laskin

Summa

WAVES
WAVES
USD
USD

1 WAVES = 1.3467 USD

Treidaa WAVES-rahaketta

WAVESUSDT
$1.3469
$1.3469$1.3469
+0.14%
WAVESUSDC
$1.3464
$1.3464$1.3464
-0.15%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu