V Systems (VSYS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu V Systems (VSYS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

V Systems (VSYS) -rahakkeen tiedot V SYSTEMS is a blockchain infrastructure provider with a focus on database and cloud services. Led by Chief architect Sunny King, the inventor of Proof of Stake consensus, the V SYSTEMS blockchain aims to create a scalable, high performance, secure and holders driving underlying infrastructure platform for blockchain database through his new innovation - Supernode Proof of Stake (SPoS) consensus algorithm. The V SYSTEMS blockchain platform aims to deliver decentralized cloud database technology with high scalability, finality, durability and performance that is practically resistant to 51% attack. The network can also support efficient and agile development of a vast variety of applications including finance (DeFi), entertainment, social media and many more. Virallinen verkkosivusto: https://www.v.systems/ Valkoinen paperi: https://v.systems/pdf/sposwhitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.v.systems/ Osta VSYS-rahaketta nyt!

V Systems (VSYS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu V Systems (VSYS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.15M Kokonaistarjonta: $ 5.45B Kierrossa oleva tarjonta: $ 3.44B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.83M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2778 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0002447931117377 Nykyinen hinta: $ 0.0003351 Lue lisää V Systems (VSYS) -rahakkeen hinnasta

V Systems (VSYS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset V Systems (VSYS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä VSYS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VSYS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät VSYS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VSYS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka VSYS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään V Systems (VSYS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita VSYS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan VSYS-rahakkeita MEXCistä nyt!

V Systems (VSYS) -rahakkeen hintahistoria VSYS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu VSYS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

VSYS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne VSYS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VSYS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso VSYS-rahakkeen hintaennuste nyt!

