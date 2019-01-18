VSYS

V SYSTEMS is a blockchain infrastructure provider with a focus on database and cloud services. Led by Chief architect Sunny King, the inventor of Proof of Stake consensus, the V SYSTEMS blockchain aims to create a scalable, high performance, secure and holders driving underlying infrastructure platform for blockchain database through his new innovation - Supernode Proof of Stake (SPoS) consensus algorithm. The V SYSTEMS blockchain platform aims to deliver decentralized cloud database technology with high scalability, finality, durability and performance that is practically resistant to 51% attack. The network can also support efficient and agile development of a vast variety of applications including finance (DeFi), entertainment, social media and many more.

NimiVSYS

SijoitusNo.2097

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.01%

Kierrossa oleva tarjonta3,442,915,734

Enimmäistarjonta0

Kokonaistarjonta5,451,523,147

Kierrossa oleva määrä%

Julkaisupäivämäärä2019-01-18 00:00:00

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen0.0265 USDT

Kaikkien aikojen korkein hinta0.297542300258,2019-07-29

Alin hinta0.0002447931117377,2025-06-06

Julkinen lohkoketjuVSYS

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

Loading...