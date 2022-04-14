Vyvo Coin (VSC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Vyvo Coin (VSC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Vyvo Coin (VSC) -rahakkeen tiedot Vyvo Coin ($VSC) is the native coin of Vyvo Coin. $VSC is used for various purposes; such as staking, transactional gas fees on the VSC Network, and participating in decentralised digital health data marketplace Virallinen verkkosivusto: https://www.vyvo.com/ Valkoinen paperi: https://www.vyvo.com/files/VyvoSmartChainWhitepaper.pdf Block Explorer: https://vscscan.org Osta VSC-rahaketta nyt!

Vyvo Coin (VSC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Vyvo Coin (VSC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 4.68M $ 4.68M $ 4.68M Kokonaistarjonta: $ 19.60B $ 19.60B $ 19.60B Kierrossa oleva tarjonta: $ 941.35M $ 941.35M $ 941.35M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 99.55M $ 99.55M $ 99.55M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0868 $ 0.0868 $ 0.0868 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002328293566114493 $ 0.002328293566114493 $ 0.002328293566114493 Nykyinen hinta: $ 0.004974 $ 0.004974 $ 0.004974 Lue lisää Vyvo Coin (VSC) -rahakkeen hinnasta

Vyvo Coin (VSC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Vyvo Coin (VSC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä VSC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VSC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät VSC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VSC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vyvo Coin (VSC) -rahakkeen hintahistoria VSC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu VSC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

