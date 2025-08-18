Lisätietoja VSC-rahakkeesta

Vyvo Coin-logo

Vyvo Coin – hinta (VSC)

1VSC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.004612
$0.004612
-2.39%1D
USD
Reaaliaikainen Vyvo Coin (VSC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:19:48 (UTC+8)

Vyvo Coin (VSC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.004111
$ 0.004111
24 h:n matalin
$ 0.005319
$ 0.005319
24 h:n korkein

$ 0.004111
$ 0.004111

$ 0.005319
$ 0.005319

$ 0.07954688274669303
$ 0.07954688274669303

$ 0.002328293566114493
$ 0.002328293566114493

-0.03%

-2.39%

+6.46%

+6.46%

Vyvo Coin (VSC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.004612. Viimeisen 24 tunnin aikana VSC on vaihdellut alimmillaan $ 0.004111 ja korkeimmillaan $ 0.005319 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VSC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.07954688274669303, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002328293566114493.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VSC on muuttunut -0.03% viimeisen tunnin aikana, -2.39% 24 tunnin aikana ja +6.46% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Vyvo Coin (VSC) -rahakkeen markkinatiedot

No.1518

$ 4.34M
$ 4.34M

$ 139.34K
$ 139.34K

$ 92.31M
$ 92.31M

941.35M
941.35M

20,014,165,805
20,014,165,805

19,604,298,924
19,604,298,924

4.70%

BSC

Vyvo Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.34M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 139.34K. VSC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 941.35M ja sen kokonaistarjonta on 19604298924. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 92.31M.

Vyvo Coin (VSC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Vyvo Coin-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00011293-2.39%
30 päivää$ +0.002002+76.70%
60 päivää$ +0.001109+31.65%
90 päivää$ +0.00045+10.81%
Vyvo Coin-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään VSC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00011293 (-2.39%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Vyvo Coin 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.002002 (+76.70%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Vyvo Coin-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, VSC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.001109 (+31.65%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Vyvo Coin-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00045 (+10.81%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Vyvo Coin (VSC)?

Tarkista Vyvo Coin-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Vyvo Coin (VSC)

Vyvo Coin ($VSC) is the native coin of Vyvo Coin. $VSC is used for various purposes; such as staking, transactional gas fees on the VSC Network, and participating in decentralised digital health data marketplace

Vyvo Coin on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Vyvo Coin-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista VSC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Vyvo Coin-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Vyvo Coin-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Vyvo Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Vyvo Coin (VSC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Vyvo Coin (VSC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Vyvo Coin-rahakkeelle.

Tarkista Vyvo Coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

Vyvo Coin (VSC) -rahakkeen tokenomiikka

Vyvo Coin (VSC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VSC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Vyvo Coin (VSC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Vyvo Coin:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Vyvo Coin MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

VSC paikallisiin valuuttoihin

1 Vyvo Coin(VSC) - VND
121.36478
1 Vyvo Coin(VSC) - AUD
A$0.0071486
1 Vyvo Coin(VSC) - GBP
0.00341288
1 Vyvo Coin(VSC) - EUR
0.00396632
1 Vyvo Coin(VSC) - USD
$0.004612
1 Vyvo Coin(VSC) - MYR
RM0.01946264
1 Vyvo Coin(VSC) - TRY
0.18876916
1 Vyvo Coin(VSC) - JPY
¥0.682576
1 Vyvo Coin(VSC) - ARS
ARS$6.06044472
1 Vyvo Coin(VSC) - RUB
0.37158884
1 Vyvo Coin(VSC) - INR
0.40271984
1 Vyvo Coin(VSC) - IDR
Rp75.60654528
1 Vyvo Coin(VSC) - KRW
6.45938272
1 Vyvo Coin(VSC) - PHP
0.26366804
1 Vyvo Coin(VSC) - EGP
￡E.0.22358976
1 Vyvo Coin(VSC) - BRL
R$0.02522764
1 Vyvo Coin(VSC) - CAD
C$0.00636456
1 Vyvo Coin(VSC) - BDT
0.56091144
1 Vyvo Coin(VSC) - NGN
7.08444708
1 Vyvo Coin(VSC) - COP
$18.596737
1 Vyvo Coin(VSC) - ZAR
R.0.08177076
1 Vyvo Coin(VSC) - UAH
0.18992216
1 Vyvo Coin(VSC) - VES
Bs0.631844
1 Vyvo Coin(VSC) - CLP
$4.47364
1 Vyvo Coin(VSC) - PKR
Rs1.30021504
1 Vyvo Coin(VSC) - KZT
2.47821208
1 Vyvo Coin(VSC) - THB
฿0.15053568
1 Vyvo Coin(VSC) - TWD
NT$0.14061988
1 Vyvo Coin(VSC) - AED
د.إ0.01692604
1 Vyvo Coin(VSC) - CHF
Fr0.0036896
1 Vyvo Coin(VSC) - HKD
HK$0.03601972
1 Vyvo Coin(VSC) - AMD
֏1.7650124
1 Vyvo Coin(VSC) - MAD
.د.م0.04155412
1 Vyvo Coin(VSC) - MXN
$0.08652112
1 Vyvo Coin(VSC) - SAR
ريال0.017295
1 Vyvo Coin(VSC) - PLN
0.01687992
1 Vyvo Coin(VSC) - RON
лв0.0200622
1 Vyvo Coin(VSC) - SEK
kr0.04436744
1 Vyvo Coin(VSC) - BGN
лв0.00774816
1 Vyvo Coin(VSC) - HUF
Ft1.57402948
1 Vyvo Coin(VSC) - CZK
0.09758992
1 Vyvo Coin(VSC) - KWD
د.ك0.00140666
1 Vyvo Coin(VSC) - ILS
0.01572692
1 Vyvo Coin(VSC) - AOA
Kz4.22731308
1 Vyvo Coin(VSC) - BHD
.د.ب0.001738724
1 Vyvo Coin(VSC) - BMD
$0.004612
1 Vyvo Coin(VSC) - DKK
kr0.02960904
1 Vyvo Coin(VSC) - HNL
L0.12124948
1 Vyvo Coin(VSC) - MUR
0.21090676
1 Vyvo Coin(VSC) - NAD
$0.08149404
1 Vyvo Coin(VSC) - NOK
kr0.04695016
1 Vyvo Coin(VSC) - NZD
$0.00788652
1 Vyvo Coin(VSC) - PAB
B/.0.004612
1 Vyvo Coin(VSC) - PGK
K0.01909368
1 Vyvo Coin(VSC) - QAR
ر.ق0.01678768
1 Vyvo Coin(VSC) - RSD
дин.0.4653508

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Vyvo Coin”

Paljonko Vyvo Coin (VSC) on arvoltaan tänään?
VSC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.004612 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VSC-USD-parin nykyinen hinta?
VSC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.004612. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Vyvo Coin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VSC markkina-arvo on $ 4.34M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VSC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VSC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 941.35M USD.
Mikä oli VSC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VSC saavutti ATH-hinnaksi 0.07954688274669303 USD.
Mikä oli VSC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VSC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002328293566114493 USD.
Mikä on VSC-rahakkeen treidausvolyymi?
VSC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 139.34K USD.
Nouseeko VSC tänä vuonna korkeammalle?
VSC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VSC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vyvo Coin (VSC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

$0.004612
$0.004612
