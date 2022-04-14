Victoria VR (VR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Victoria VR (VR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Victoria VR (VR) -rahakkeen tiedot Victoria VR is the first Blockchain-based MMORPG in Virtual Reality with Realistic Graphics built on Unreal Engine, created and owned by its users. Virallinen verkkosivusto: https://victoriavr.com/ Valkoinen paperi: https://www.victoriavr.com/whitepaper/Whitepaper-VictoriaVR.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x7d5121505149065b562c789a0145ed750e6e8cdd Osta VR-rahaketta nyt!

Victoria VR (VR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Victoria VR (VR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 17.96M $ 17.96M $ 17.96M Kokonaistarjonta: $ 16.80B $ 16.80B $ 16.80B Kierrossa oleva tarjonta: $ 6.35B $ 6.35B $ 6.35B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 47.54M $ 47.54M $ 47.54M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.15 $ 0.15 $ 0.15 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002364555586871277 $ 0.002364555586871277 $ 0.002364555586871277 Nykyinen hinta: $ 0.00283 $ 0.00283 $ 0.00283 Lue lisää Victoria VR (VR) -rahakkeen hinnasta

Victoria VR (VR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Victoria VR (VR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä VR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät VR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

