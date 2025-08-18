Lisätietoja VR-rahakkeesta

Victoria VR-logo

Victoria VR – hinta (VR)

1VR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00273
$0.00273$0.00273
-1.79%1D
USD
Reaaliaikainen Victoria VR (VR) -hintakaavio
2025-08-22 05:57:40 (UTC+8)

Victoria VR (VR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00272
$ 0.00272$ 0.00272
24 h:n matalin
$ 0.00287
$ 0.00287$ 0.00287
24 h:n korkein

$ 0.00272
$ 0.00272$ 0.00272

$ 0.00287
$ 0.00287$ 0.00287

$ 0.7117743741671182
$ 0.7117743741671182$ 0.7117743741671182

$ 0.002364555586871277
$ 0.002364555586871277$ 0.002364555586871277

-0.37%

-1.79%

-2.16%

-2.16%

Victoria VR (VR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00273. Viimeisen 24 tunnin aikana VR on vaihdellut alimmillaan $ 0.00272 ja korkeimmillaan $ 0.00287 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.7117743741671182, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002364555586871277.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VR on muuttunut -0.37% viimeisen tunnin aikana, -1.79% 24 tunnin aikana ja -2.16% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Victoria VR (VR) -rahakkeen markkinatiedot

No.925

$ 17.33M
$ 17.33M$ 17.33M

$ 414.77K
$ 414.77K$ 414.77K

$ 45.86M
$ 45.86M$ 45.86M

6.35B
6.35B 6.35B

16,800,000,000
16,800,000,000 16,800,000,000

ETH

Victoria VR-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 17.33M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 414.77K. VR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.35B ja sen kokonaistarjonta on 16800000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 45.86M.

Victoria VR (VR) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Victoria VR-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000498-1.79%
30 päivää$ -0.00065-19.24%
60 päivää$ +0.00024+9.63%
90 päivää$ -0.00055-16.77%
Victoria VR-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään VR-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000498 (-1.79%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Victoria VR 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00065 (-19.24%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Victoria VR-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, VR-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00024 (+9.63%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Victoria VR-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00055 (-16.77%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Victoria VR (VR)?

Tarkista Victoria VR-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Victoria VR (VR)

Victoria VR is the first Blockchain-based MMORPG in Virtual Reality with Realistic Graphics built on Unreal Engine, created and owned by its users.

Victoria VR on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Victoria VR-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista VR-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Victoria VR-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Victoria VR-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Victoria VR-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Victoria VR (VR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Victoria VR (VR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Victoria VR-rahakkeelle.

Tarkista Victoria VR-rahakkeen hintaennuste nyt!

Victoria VR (VR) -rahakkeen tokenomiikka

Victoria VR (VR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Victoria VR (VR) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Victoria VR:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Victoria VR MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

VR paikallisiin valuuttoihin

1 Victoria VR(VR) - VND
71.83995
1 Victoria VR(VR) - AUD
A$0.0042315
1 Victoria VR(VR) - GBP
0.0020202
1 Victoria VR(VR) - EUR
0.0023478
1 Victoria VR(VR) - USD
$0.00273
1 Victoria VR(VR) - MYR
RM0.0115206
1 Victoria VR(VR) - TRY
0.1119573
1 Victoria VR(VR) - JPY
¥0.40404
1 Victoria VR(VR) - ARS
ARS$3.5873838
1 Victoria VR(VR) - RUB
0.2199288
1 Victoria VR(VR) - INR
0.2383017
1 Victoria VR(VR) - IDR
Rp44.7540912
1 Victoria VR(VR) - KRW
3.818178
1 Victoria VR(VR) - PHP
0.1561287
1 Victoria VR(VR) - EGP
￡E.0.1323504
1 Victoria VR(VR) - BRL
R$0.0149058
1 Victoria VR(VR) - CAD
C$0.0037947
1 Victoria VR(VR) - BDT
0.3320226
1 Victoria VR(VR) - NGN
4.1999958
1 Victoria VR(VR) - COP
$11.0080425
1 Victoria VR(VR) - ZAR
R.0.0483756
1 Victoria VR(VR) - UAH
0.1124214
1 Victoria VR(VR) - VES
Bs0.37401
1 Victoria VR(VR) - CLP
$2.6481
1 Victoria VR(VR) - PKR
Rs0.7724808
1 Victoria VR(VR) - KZT
1.4669382
1 Victoria VR(VR) - THB
฿0.0891618
1 Victoria VR(VR) - TWD
NT$0.0833469
1 Victoria VR(VR) - AED
د.إ0.0100191
1 Victoria VR(VR) - CHF
Fr0.002184
1 Victoria VR(VR) - HKD
HK$0.0213213
1 Victoria VR(VR) - AMD
֏1.0467639
1 Victoria VR(VR) - MAD
.د.م0.0246246
1 Victoria VR(VR) - MXN
$0.0511875
1 Victoria VR(VR) - SAR
ريال0.0102375
1 Victoria VR(VR) - PLN
0.0099918
1 Victoria VR(VR) - RON
лв0.0118755
1 Victoria VR(VR) - SEK
kr0.0262626
1 Victoria VR(VR) - BGN
лв0.0045864
1 Victoria VR(VR) - HUF
Ft0.9323769
1 Victoria VR(VR) - CZK
0.0577668
1 Victoria VR(VR) - KWD
د.ك0.00083265
1 Victoria VR(VR) - ILS
0.009282
1 Victoria VR(VR) - AOA
Kz2.4977043
1 Victoria VR(VR) - BHD
.د.ب0.00102648
1 Victoria VR(VR) - BMD
$0.00273
1 Victoria VR(VR) - DKK
kr0.0175539
1 Victoria VR(VR) - HNL
L0.0716898
1 Victoria VR(VR) - MUR
0.1248429
1 Victoria VR(VR) - NAD
$0.048321
1 Victoria VR(VR) - NOK
kr0.0277914
1 Victoria VR(VR) - NZD
$0.0046683
1 Victoria VR(VR) - PAB
B/.0.00273
1 Victoria VR(VR) - PGK
K0.0113022
1 Victoria VR(VR) - QAR
ر.ق0.0099372
1 Victoria VR(VR) - RSD
дин.0.2755662

Victoria VR-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Victoria VR toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Victoria VR-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Victoria VR”

Paljonko Victoria VR (VR) on arvoltaan tänään?
VR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00273 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VR-USD-parin nykyinen hinta?
VR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00273. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Victoria VR-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VR markkina-arvo on $ 17.33M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.35B USD.
Mikä oli VR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VR saavutti ATH-hinnaksi 0.7117743741671182 USD.
Mikä oli VR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002364555586871277 USD.
Mikä on VR-rahakkeen treidausvolyymi?
VR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 414.77K USD.
Nouseeko VR tänä vuonna korkeammalle?
VR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 05:57:40 (UTC+8)

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

