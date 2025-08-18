Mikä on Banana (BANANAS31)

Banana is a community-driven meme launched 100% fairly on the BNB Smart Chain. The goal of Banana is to introduce the world to this fun measuring method. Elon Musk scaled Banana on Starship 31, making it the first meme ever to be sent to the moon.

Banana-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Banana (BANANAS31) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Banana (BANANAS31) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Banana-rahakkeelle.

Banana (BANANAS31) -rahakkeen tokenomiikka

Banana (BANANAS31) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BANANAS31-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Banana (BANANAS31) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Banana:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Banana MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

Banana-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Banana toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Banana” Paljonko Banana (BANANAS31) on arvoltaan tänään? BANANAS31-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.006961 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on BANANAS31-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.006961 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo BANANAS31 -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Banana-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen BANANAS31 markkina-arvo on $ 69.61M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on BANANAS31-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? BANANAS31-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00B USD . Mikä oli BANANAS31-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? BANANAS31 saavutti ATH-hinnaksi 0.05919351623644855 USD . Mikä oli BANANAS31-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? BANANAS31-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000318457851005224 USD . Mikä on BANANAS31-rahakkeen treidausvolyymi? BANANAS31-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 164.45K USD . Nouseeko BANANAS31 tänä vuonna korkeammalle? BANANAS31 saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BANANAS31-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Banana (BANANAS31) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

