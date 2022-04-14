Vow (VOW) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Vow (VOW) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Vow (VOW) -rahakkeen tiedot VOW is the global, decentralized, reserve currency of the Vow ecosystem. Retailers' buy and hold VOW in order to mint, distribute and accept vCurrencies. vCurrencies can save retailers approximately 80% of their current spend on marketing, loyalty, returns, refunds and rewards. Virallinen verkkosivusto: https://vow.foundation Valkoinen paperi: https://vow-2.gitbook.io/white-paper/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x1BBf25e71EC48B84d773809B4bA55B6F4bE946Fb Osta VOW-rahaketta nyt!

Vow (VOW) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Vow (VOW) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 22.20M $ 22.20M $ 22.20M Kokonaistarjonta: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B Kierrossa oleva tarjonta: $ 356.29M $ 356.29M $ 356.29M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 71.20M $ 71.20M $ 71.20M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.6489 $ 1.6489 $ 1.6489 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001812976932103066 $ 0.001812976932103066 $ 0.001812976932103066 Nykyinen hinta: $ 0.0623 $ 0.0623 $ 0.0623 Lue lisää Vow (VOW) -rahakkeen hinnasta

Vow (VOW) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Vow (VOW) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä VOW-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VOW-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät VOW-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VOW-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka VOW-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Vow (VOW) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita VOW-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan VOW-rahakkeita MEXCistä nyt!

Vow (VOW) -rahakkeen hintahistoria VOW -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu VOW-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

VOW-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne VOW-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VOW-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso VOW-rahakkeen hintaennuste nyt!

