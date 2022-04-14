Volt Inu V3 (VOLT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Volt Inu V3 (VOLT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Volt Inu V3 (VOLT) -rahakkeen tiedot Volt Inu ($VOLT) is a hyper-deflationary token whose aim is to invest in multiple asset classes such as NFTs, nodes, altcoins, staking & farming of stablecoins. This investment diversity allows mitigating the risk while taking advantage of the possible non-correlated growth of the trending assets. Virallinen verkkosivusto: https://voltinu.in/ Valkoinen paperi: https://voltinu.in/Whitepaper_v1.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x7f792db54b0e580cdc755178443f0430cf799aca Osta VOLT-rahaketta nyt!

Volt Inu V3 (VOLT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Volt Inu V3 (VOLT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 8.84M $ 8.84M $ 8.84M Kokonaistarjonta: $ 69.00T $ 69.00T $ 69.00T Kierrossa oleva tarjonta: $ 54.77T $ 54.77T $ 54.77T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 11.14M $ 11.14M $ 11.14M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.000003595 $ 0.000003595 $ 0.000003595 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000138313831669 $ 0.000000138313831669 $ 0.000000138313831669 Nykyinen hinta: $ 0.0000001614 $ 0.0000001614 $ 0.0000001614 Lue lisää Volt Inu V3 (VOLT) -rahakkeen hinnasta

Volt Inu V3 (VOLT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Volt Inu V3 (VOLT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä VOLT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VOLT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät VOLT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VOLT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Volt Inu V3 (VOLT) -rahakkeen hintahistoria VOLT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu VOLT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

VOLT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne VOLT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VOLT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso VOLT-rahakkeen hintaennuste nyt!

