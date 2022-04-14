Volt Inu V3 (VOLT) -rahakkeen tokenomiikka

Volt Inu V3 (VOLT) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Volt Inu V3 (VOLT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Volt Inu V3 (VOLT) -rahakkeen tiedot

Volt Inu ($VOLT) is a hyper-deflationary token whose aim is to invest in multiple asset classes such as NFTs, nodes, altcoins, staking & farming of stablecoins. This investment diversity allows mitigating the risk while taking advantage of the possible non-correlated growth of the trending assets.

Virallinen verkkosivusto:
https://voltinu.in/
Valkoinen paperi:
https://voltinu.in/Whitepaper_v1.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x7f792db54b0e580cdc755178443f0430cf799aca

Volt Inu V3 (VOLT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Volt Inu V3 (VOLT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 8.84M
$ 8.84M$ 8.84M
Kokonaistarjonta:
$ 69.00T
$ 69.00T$ 69.00T
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 54.77T
$ 54.77T$ 54.77T
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 11.14M
$ 11.14M$ 11.14M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.000003595
$ 0.000003595$ 0.000003595
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000000138313831669
$ 0.000000138313831669$ 0.000000138313831669
Nykyinen hinta:
$ 0.0000001614
$ 0.0000001614$ 0.0000001614

Volt Inu V3 (VOLT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Volt Inu V3 (VOLT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä VOLT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VOLT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät VOLT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VOLT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka VOLT-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Volt Inu V3 (VOLT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita VOLT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Volt Inu V3 (VOLT) -rahakkeen hintahistoria

VOLT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

VOLT-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne VOLT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VOLT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.