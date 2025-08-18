Lisätietoja VOLT-rahakkeesta

VOLT-rahakkeen hintatiedot

VOLT-rahakkeen valkoinen paperi

VOLT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

VOLT-rahakkeen tokenomiikka

VOLT-rahakkeen hintaennuste

VOLT-rahakkeen historia

VOLT-osto-opas

VOLT/fiat-valuuttamuunnin

VOLT-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Volt Inu V3-logo

Volt Inu V3 – hinta (VOLT)

1VOLT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.000000162
$0.000000162$0.000000162
-0.55%1D
USD
Reaaliaikainen Volt Inu V3 (VOLT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:36:06 (UTC+8)

Volt Inu V3 (VOLT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0000001578
$ 0.0000001578$ 0.0000001578
24 h:n matalin
$ 0.000000193
$ 0.000000193$ 0.000000193
24 h:n korkein

$ 0.0000001578
$ 0.0000001578$ 0.0000001578

$ 0.000000193
$ 0.000000193$ 0.000000193

$ 0.000003512928725348
$ 0.000003512928725348$ 0.000003512928725348

$ 0.000000138313831669
$ 0.000000138313831669$ 0.000000138313831669

0.00%

-0.54%

-1.34%

-1.34%

Volt Inu V3 (VOLT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000000162. Viimeisen 24 tunnin aikana VOLT on vaihdellut alimmillaan $ 0.0000001578 ja korkeimmillaan $ 0.000000193 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VOLT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000003512928725348, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000000138313831669.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VOLT on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -0.54% 24 tunnin aikana ja -1.34% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Volt Inu V3 (VOLT) -rahakkeen markkinatiedot

No.1186

$ 8.87M
$ 8.87M$ 8.87M

$ 70.67K
$ 70.67K$ 70.67K

$ 11.18M
$ 11.18M$ 11.18M

54.77T
54.77T 54.77T

69,000,000,000,000
69,000,000,000,000 69,000,000,000,000

69,000,000,000,000
69,000,000,000,000 69,000,000,000,000

79.37%

ETH

Volt Inu V3-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.87M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 70.67K. VOLT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 54.77T ja sen kokonaistarjonta on 69000000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.18M.

Volt Inu V3 (VOLT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Volt Inu V3-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000000000896-0.54%
30 päivää$ +0.0000000126+8.43%
60 päivää$ -0.0000000013-0.80%
90 päivää$ -0.0000000649-28.61%
Volt Inu V3-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään VOLT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000000000896 (-0.54%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Volt Inu V3 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0000000126 (+8.43%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Volt Inu V3-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, VOLT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000000013 (-0.80%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Volt Inu V3-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0000000649 (-28.61%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Volt Inu V3 (VOLT)?

Tarkista Volt Inu V3-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Volt Inu V3 (VOLT)

Volt Inu ($VOLT) is a hyper-deflationary token whose aim is to invest in multiple asset classes such as NFTs, nodes, altcoins, staking & farming of stablecoins. This investment diversity allows mitigating the risk while taking advantage of the possible non-correlated growth of the trending assets.

Volt Inu V3 on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Volt Inu V3-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista VOLT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Volt Inu V3-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Volt Inu V3-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Volt Inu V3-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Volt Inu V3 (VOLT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Volt Inu V3 (VOLT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Volt Inu V3-rahakkeelle.

Tarkista Volt Inu V3-rahakkeen hintaennuste nyt!

Volt Inu V3 (VOLT) -rahakkeen tokenomiikka

Volt Inu V3 (VOLT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VOLT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Volt Inu V3 (VOLT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Volt Inu V3:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Volt Inu V3 MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

VOLT paikallisiin valuuttoihin

1 Volt Inu V3(VOLT) - VND
0.00426303
1 Volt Inu V3(VOLT) - AUD
A$0.0000002511
1 Volt Inu V3(VOLT) - GBP
0.00000011988
1 Volt Inu V3(VOLT) - EUR
0.00000013932
1 Volt Inu V3(VOLT) - USD
$0.000000162
1 Volt Inu V3(VOLT) - MYR
RM0.00000068364
1 Volt Inu V3(VOLT) - TRY
0.00000663066
1 Volt Inu V3(VOLT) - JPY
¥0.000023976
1 Volt Inu V3(VOLT) - ARS
ARS$0.00021287772
1 Volt Inu V3(VOLT) - RUB
0.00001305234
1 Volt Inu V3(VOLT) - INR
0.00001413936
1 Volt Inu V3(VOLT) - IDR
Rp0.00265573728
1 Volt Inu V3(VOLT) - KRW
0.00022689072
1 Volt Inu V3(VOLT) - PHP
0.00000926154
1 Volt Inu V3(VOLT) - EGP
￡E.0.00000785376
1 Volt Inu V3(VOLT) - BRL
R$0.00000088614
1 Volt Inu V3(VOLT) - CAD
C$0.00000022518
1 Volt Inu V3(VOLT) - BDT
0.00001970244
1 Volt Inu V3(VOLT) - NGN
0.00024884658
1 Volt Inu V3(VOLT) - COP
$0.0006532245
1 Volt Inu V3(VOLT) - ZAR
R.0.00000287226
1 Volt Inu V3(VOLT) - UAH
0.00000667116
1 Volt Inu V3(VOLT) - VES
Bs0.000022194
1 Volt Inu V3(VOLT) - CLP
$0.00015714
1 Volt Inu V3(VOLT) - PKR
Rs0.00004567104
1 Volt Inu V3(VOLT) - KZT
0.00008704908
1 Volt Inu V3(VOLT) - THB
฿0.00000529092
1 Volt Inu V3(VOLT) - TWD
NT$0.00000493938
1 Volt Inu V3(VOLT) - AED
د.إ0.00000059454
1 Volt Inu V3(VOLT) - CHF
Fr0.0000001296
1 Volt Inu V3(VOLT) - HKD
HK$0.00000126522
1 Volt Inu V3(VOLT) - AMD
֏0.0000619974
1 Volt Inu V3(VOLT) - MAD
.د.م0.00000145962
1 Volt Inu V3(VOLT) - MXN
$0.00000303912
1 Volt Inu V3(VOLT) - SAR
ريال0.0000006075
1 Volt Inu V3(VOLT) - PLN
0.00000059292
1 Volt Inu V3(VOLT) - RON
лв0.0000007047
1 Volt Inu V3(VOLT) - SEK
kr0.00000155844
1 Volt Inu V3(VOLT) - BGN
лв0.00000027216
1 Volt Inu V3(VOLT) - HUF
Ft0.00005532786
1 Volt Inu V3(VOLT) - CZK
0.00000342954
1 Volt Inu V3(VOLT) - KWD
د.ك0.00000004941
1 Volt Inu V3(VOLT) - ILS
0.00000055242
1 Volt Inu V3(VOLT) - AOA
Kz0.00014848758
1 Volt Inu V3(VOLT) - BHD
.د.ب0.000000061074
1 Volt Inu V3(VOLT) - BMD
$0.000000162
1 Volt Inu V3(VOLT) - DKK
kr0.00000104166
1 Volt Inu V3(VOLT) - HNL
L0.00000425898
1 Volt Inu V3(VOLT) - MUR
0.00000740826
1 Volt Inu V3(VOLT) - NAD
$0.00000286254
1 Volt Inu V3(VOLT) - NOK
kr0.00000164754
1 Volt Inu V3(VOLT) - NZD
$0.00000027702
1 Volt Inu V3(VOLT) - PAB
B/.0.000000162
1 Volt Inu V3(VOLT) - PGK
K0.00000067068
1 Volt Inu V3(VOLT) - QAR
ر.ق0.00000058968
1 Volt Inu V3(VOLT) - RSD
дин.0.00001635228

Volt Inu V3-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Volt Inu V3 toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Volt Inu V3-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Volt Inu V3”

Paljonko Volt Inu V3 (VOLT) on arvoltaan tänään?
VOLT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.000000162 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VOLT-USD-parin nykyinen hinta?
VOLT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.000000162. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Volt Inu V3-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VOLT markkina-arvo on $ 8.87M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VOLT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VOLT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 54.77T USD.
Mikä oli VOLT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VOLT saavutti ATH-hinnaksi 0.000003512928725348 USD.
Mikä oli VOLT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VOLT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000000138313831669 USD.
Mikä on VOLT-rahakkeen treidausvolyymi?
VOLT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 70.67K USD.
Nouseeko VOLT tänä vuonna korkeammalle?
VOLT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VOLT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:36:06 (UTC+8)

Volt Inu V3 (VOLT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

VOLT-USD-laskin

Summa

VOLT
VOLT
USD
USD

1 VOLT = 0.00000 USD

Treidaa VOLT-rahaketta

VOLTUSDT
$0.000000162
$0.000000162$0.000000162
-0.54%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu