Volt Inu V3 (VOLT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000000162. Viimeisen 24 tunnin aikana VOLT on vaihdellut alimmillaan $ 0.0000001578 ja korkeimmillaan $ 0.000000193 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VOLT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000003512928725348, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000000138313831669.
Lyhyen aikavälin tuloksissa VOLT on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -0.54% 24 tunnin aikana ja -1.34% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Volt Inu V3 (VOLT) -rahakkeen markkinatiedot
No.1186
$ 8.87M
$ 70.67K
$ 11.18M
54.77T
69,000,000,000,000
69,000,000,000,000
79.37%
ETH
Volt Inu V3-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.87M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 70.67K. VOLT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 54.77T ja sen kokonaistarjonta on 69000000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.18M.
Volt Inu V3 (VOLT) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Volt Inu V3-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.000000000896
-0.54%
30 päivää
$ +0.0000000126
+8.43%
60 päivää
$ -0.0000000013
-0.80%
90 päivää
$ -0.0000000649
-28.61%
Volt Inu V3-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään VOLT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000000000896 (-0.54%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Volt Inu V3 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0000000126 (+8.43%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Volt Inu V3-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, VOLT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000000013 (-0.80%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Volt Inu V3-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0000000649 (-28.61%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Volt Inu V3 (VOLT)?
Volt Inu ($VOLT) is a hyper-deflationary token whose aim is to invest in multiple asset classes such as NFTs, nodes, altcoins, staking & farming of stablecoins. This investment diversity allows mitigating the risk while taking advantage of the possible non-correlated growth of the trending assets.
Volt Inu V3 on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Volt Inu V3-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista VOLT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Volt Inu V3-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Volt Inu V3-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Volt Inu V3-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Volt Inu V3 (VOLT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Volt Inu V3 (VOLT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Volt Inu V3-rahakkeelle.
Volt Inu V3 (VOLT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VOLT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Volt Inu V3 (VOLT) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Volt Inu V3:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Volt Inu V3 MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.