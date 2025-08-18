Lisätietoja VIVI-rahakkeesta

VIVI-rahakkeen hintatiedot

VIVI-rahakkeen valkoinen paperi

VIVI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

VIVI-rahakkeen tokenomiikka

VIVI-rahakkeen hintaennuste

VIVI-rahakkeen historia

VIVI-osto-opas

VIVI/fiat-valuuttamuunnin

VIVI-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

LEGENDARY HUMANITY-logo

LEGENDARY HUMANITY – hinta (VIVI)

1VIVI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.007565
$0.007565$0.007565
-0.07%1D
USD
Reaaliaikainen LEGENDARY HUMANITY (VIVI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:46:39 (UTC+8)

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.007562
$ 0.007562$ 0.007562
24 h:n matalin
$ 0.007599
$ 0.007599$ 0.007599
24 h:n korkein

$ 0.007562
$ 0.007562$ 0.007562

$ 0.007599
$ 0.007599$ 0.007599

--
----

--
----

-0.03%

-0.06%

+0.07%

+0.07%

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.007565. Viimeisen 24 tunnin aikana VIVI on vaihdellut alimmillaan $ 0.007562 ja korkeimmillaan $ 0.007599 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VIVI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VIVI on muuttunut -0.03% viimeisen tunnin aikana, -0.06% 24 tunnin aikana ja +0.07% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

$ 55.51K
$ 55.51K$ 55.51K

$ 15.13M
$ 15.13M$ 15.13M

--
----

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

SOL

LEGENDARY HUMANITY-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 55.51K. VIVI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 2000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 15.13M.

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän LEGENDARY HUMANITY-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000053-0.06%
30 päivää$ -0.012421-62.15%
60 päivää$ -0.01087-58.97%
90 päivää$ -0.000376-4.74%
LEGENDARY HUMANITY-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään VIVI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000053 (-0.06%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

LEGENDARY HUMANITY 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.012421 (-62.15%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

LEGENDARY HUMANITY-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, VIVI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.01087 (-58.97%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

LEGENDARY HUMANITY-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000376 (-4.74%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle LEGENDARY HUMANITY (VIVI)?

Tarkista LEGENDARY HUMANITY-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on LEGENDARY HUMANITY (VIVI)

The LEGENDARY HUMANITY project uses cutting-edge AI technology to digitally preserve fashion and art heritage and tokenize it for an RWA marketplace.

LEGENDARY HUMANITY on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja LEGENDARY HUMANITY-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista VIVI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue LEGENDARY HUMANITY-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään LEGENDARY HUMANITY-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

LEGENDARY HUMANITY-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon LEGENDARY HUMANITY (VIVI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko LEGENDARY HUMANITY (VIVI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita LEGENDARY HUMANITY-rahakkeelle.

Tarkista LEGENDARY HUMANITY-rahakkeen hintaennuste nyt!

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) -rahakkeen tokenomiikka

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VIVI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa LEGENDARY HUMANITY:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa LEGENDARY HUMANITY MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

VIVI paikallisiin valuuttoihin

1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - VND
199.072975
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - AUD
A$0.01172575
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - GBP
0.0055981
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - EUR
0.0065059
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - USD
$0.007565
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - MYR
RM0.0319243
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - TRY
0.30963545
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - JPY
¥1.11962
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - ARS
ARS$9.9408639
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - RUB
0.60951205
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - INR
0.66034885
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - IDR
Rp124.0163736
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - KRW
10.5952364
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - PHP
0.4325667
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - EGP
￡E.0.3667512
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - BRL
R$0.04138055
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - CAD
C$0.01051535
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - BDT
0.9200553
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - NGN
11.6384499
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - COP
$30.50397125
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - ZAR
R.0.1340518
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - UAH
0.3115267
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - VES
Bs1.036405
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - CLP
$7.33805
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - PKR
Rs2.1327248
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - KZT
4.0649771
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - THB
฿0.24714855
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - TWD
NT$0.2308838
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - AED
د.إ0.02776355
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - CHF
Fr0.006052
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - HKD
HK$0.05908265
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - AMD
֏2.8951255
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - MAD
.د.م0.06816065
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - MXN
$0.14184375
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - SAR
ريال0.02836875
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - PLN
0.0276879
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - RON
лв0.03290775
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - SEK
kr0.0727753
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - BGN
лв0.0127092
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - HUF
Ft2.58367445
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - CZK
0.16015105
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - KWD
د.ك0.002307325
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - ILS
0.02579665
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - AOA
Kz6.93400335
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - BHD
.د.ب0.00284444
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - BMD
$0.007565
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - DKK
kr0.04864295
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - HNL
L0.19888385
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - MUR
0.34594745
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - NAD
$0.1340518
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - NOK
kr0.07693605
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - NZD
$0.01293615
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - PAB
B/.0.007565
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - PGK
K0.0313191
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - QAR
ر.ق0.0275366
1 LEGENDARY HUMANITY(VIVI) - RSD
дин.0.76368675

LEGENDARY HUMANITY-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton LEGENDARY HUMANITY toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen LEGENDARY HUMANITY-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”LEGENDARY HUMANITY”

Paljonko LEGENDARY HUMANITY (VIVI) on arvoltaan tänään?
VIVI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.007565 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VIVI-USD-parin nykyinen hinta?
VIVI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.007565. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on LEGENDARY HUMANITY-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VIVI markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VIVI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VIVI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli VIVI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VIVI saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli VIVI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VIVI-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on VIVI-rahakkeen treidausvolyymi?
VIVI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 55.51K USD.
Nouseeko VIVI tänä vuonna korkeammalle?
VIVI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VIVI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:46:39 (UTC+8)

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

VIVI-USD-laskin

Summa

VIVI
VIVI
USD
USD

1 VIVI = 0.007565 USD

Treidaa VIVI-rahaketta

VIVIUSDT
$0.007565
$0.007565$0.007565
-0.16%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu