LEGENDARY HUMANITY (VIVI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu LEGENDARY HUMANITY (VIVI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) -rahakkeen tiedot The LEGENDARY HUMANITY project uses cutting-edge AI technology to digitally preserve fashion and art heritage and tokenize it for an RWA marketplace. Virallinen verkkosivusto: https://www.lh-s.org/ Valkoinen paperi: https://docsend.com/v/7hd3n/lhwp Block Explorer: https://solscan.io/token/9RUup1LmD5PBsnd23JmTy39wSwALB7JF7xMfUJP8K7je Osta VIVI-rahaketta nyt!

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu LEGENDARY HUMANITY (VIVI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 15.49M $ 15.49M $ 15.49M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.032 $ 0.032 $ 0.032 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.007746 $ 0.007746 $ 0.007746 Lue lisää LEGENDARY HUMANITY (VIVI) -rahakkeen hinnasta

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset LEGENDARY HUMANITY (VIVI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä VIVI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VIVI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät VIVI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VIVI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka VIVI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään LEGENDARY HUMANITY (VIVI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita VIVI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan VIVI-rahakkeita MEXCistä nyt!

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) -rahakkeen hintahistoria VIVI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu VIVI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

VIVI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne VIVI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VIVI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso VIVI-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!