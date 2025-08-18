Lisätietoja VISTA-rahakkeesta

Ethervista-logo

Ethervista – hinta (VISTA)

1VISTA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$9.44
$9.44$9.44
-1.68%1D
USD
Reaaliaikainen Ethervista (VISTA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:35:51 (UTC+8)

Ethervista (VISTA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 9.4
$ 9.4$ 9.4
24 h:n matalin
$ 10.4
$ 10.4$ 10.4
24 h:n korkein

$ 9.4
$ 9.4$ 9.4

$ 10.4
$ 10.4$ 10.4

$ 75.26396878625319
$ 75.26396878625319$ 75.26396878625319

$ 4.312291250115094
$ 4.312291250115094$ 4.312291250115094

-0.46%

-1.68%

-17.60%

-17.60%

Ethervista (VISTA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 9.44. Viimeisen 24 tunnin aikana VISTA on vaihdellut alimmillaan $ 9.4 ja korkeimmillaan $ 10.4 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VISTA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 75.26396878625319, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 4.312291250115094.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VISTA on muuttunut -0.46% viimeisen tunnin aikana, -1.68% 24 tunnin aikana ja -17.60% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Ethervista (VISTA) -rahakkeen markkinatiedot

No.1157

$ 8.88M
$ 8.88M$ 8.88M

$ 112.37K
$ 112.37K$ 112.37K

$ 9.44M
$ 9.44M$ 9.44M

941.07K
941.07K 941.07K

1,000,000
1,000,000 1,000,000

941,074.36552651
941,074.36552651 941,074.36552651

94.10%

ETH

Ethervista-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.88M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 112.37K. VISTA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 941.07K ja sen kokonaistarjonta on 941074.36552651. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 9.44M.

Ethervista (VISTA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Ethervista-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.1613-1.68%
30 päivää$ +1.217+14.79%
60 päivää$ +4.63+96.25%
90 päivää$ -0.28-2.89%
Ethervista-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään VISTA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.1613 (-1.68%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Ethervista 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +1.217 (+14.79%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Ethervista-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, VISTA-rahakkeiden hinta muuttui $ +4.63 (+96.25%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Ethervista-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.28 (-2.89%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Ethervista (VISTA)?

Tarkista Ethervista-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Ethervista (VISTA)

Ethervista is a new standard for Decentralized Exchanges -Built for Ethereum and Layer 2s.

Ethervista on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Ethervista-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista VISTA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Ethervista-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Ethervista-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Ethervista-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Ethervista (VISTA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Ethervista (VISTA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Ethervista-rahakkeelle.

Tarkista Ethervista-rahakkeen hintaennuste nyt!

Ethervista (VISTA) -rahakkeen tokenomiikka

Ethervista (VISTA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VISTA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ethervista (VISTA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Ethervista:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Ethervista MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

VISTA paikallisiin valuuttoihin

Ethervista-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Ethervista toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Ethervista-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Ethervista”

Paljonko Ethervista (VISTA) on arvoltaan tänään?
VISTA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 9.44 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VISTA-USD-parin nykyinen hinta?
VISTA -USD-parin nykyinen hinta on $ 9.44. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Ethervista-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VISTA markkina-arvo on $ 8.88M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VISTA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VISTA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 941.07K USD.
Mikä oli VISTA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VISTA saavutti ATH-hinnaksi 75.26396878625319 USD.
Mikä oli VISTA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VISTA-rahakkeen ATL-hinta oli 4.312291250115094 USD.
Mikä on VISTA-rahakkeen treidausvolyymi?
VISTA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 112.37K USD.
Nouseeko VISTA tänä vuonna korkeammalle?
VISTA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VISTA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:35:51 (UTC+8)

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

