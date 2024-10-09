VISTA

Ethervista is a new standard for Decentralized Exchanges -Built for Ethereum and Layer 2s.

NimiVISTA

SijoitusNo.1210

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)50.75%

Kierrossa oleva tarjonta941,003.02117547

Enimmäistarjonta1,000,000

Kokonaistarjonta941,003.02117547

Kierrossa oleva määrä0.941%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta75.26396878625319,2024-11-01

Alin hinta4.312291250115094,2024-10-09

Julkinen lohkoketjuETH

JohdantoEthervista is a new standard for Decentralized Exchanges -Built for Ethereum and Layer 2s.

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

