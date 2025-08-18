Lisätietoja VIRTUAL-rahakkeesta

Virtuals Protocol-logo

Virtuals Protocol – hinta (VIRTUAL)

1VIRTUAL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

-0.71%1D
USD
Reaaliaikainen Virtuals Protocol (VIRTUAL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:46:31 (UTC+8)

Virtuals Protocol (VIRTUAL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+0.52%

-0.71%

-0.88%

-0.88%

Virtuals Protocol (VIRTUAL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 1.1863. Viimeisen 24 tunnin aikana VIRTUAL on vaihdellut alimmillaan $ 1.1771 ja korkeimmillaan $ 1.2768 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VIRTUAL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 5.0709119422827476, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.007604929689950013.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VIRTUAL on muuttunut +0.52% viimeisen tunnin aikana, -0.71% 24 tunnin aikana ja -0.88% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Virtuals Protocol (VIRTUAL) -rahakkeen markkinatiedot

No.90

65.55%

0.02%

BASE

Virtuals Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 777.63M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 598.81K. VIRTUAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 655.51M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.19B.

Virtuals Protocol (VIRTUAL) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Virtuals Protocol-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.008482-0.71%
30 päivää$ -0.7044-37.26%
60 päivää$ -0.1856-13.53%
90 päivää$ -0.74983-38.73%
Virtuals Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään VIRTUAL-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.008482 (-0.71%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Virtuals Protocol 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.7044 (-37.26%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Virtuals Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, VIRTUAL-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.1856 (-13.53%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Virtuals Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.74983 (-38.73%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Virtuals Protocol (VIRTUAL)?

Tarkista Virtuals Protocol-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Virtuals Protocol is dedicated to powering games with democratic AI. Think of Virtual as a library of Gaming AIs and a marketplace that connects AI contributors (the supply side) with game developers (the demand side).

Virtuals Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Virtuals Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista VIRTUAL-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Virtuals Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Virtuals Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Virtuals Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Virtuals Protocol (VIRTUAL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Virtuals Protocol (VIRTUAL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Virtuals Protocol-rahakkeelle.

Tarkista Virtuals Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

Virtuals Protocol (VIRTUAL) -rahakkeen tokenomiikka

Virtuals Protocol (VIRTUAL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VIRTUAL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Virtuals Protocol (VIRTUAL) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Virtuals Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Virtuals Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

VIRTUAL paikallisiin valuuttoihin

1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - VND
31,217.4845
31,217.4845
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - AUD
A$1.838765
A$1.838765
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - GBP
0.877862
0.877862
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - EUR
1.020218
1.020218
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - USD
$1.1863
$1.1863
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - MYR
RM5.006186
RM5.006186
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - TRY
48.555259
48.555259
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - JPY
¥175.5724
¥175.5724
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - ARS
ARS$1,558.869378
ARS$1,558.869378
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - RUB
95.580191
95.580191
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - INR
103.552127
103.552127
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - IDR
Rp19,447.537872
Rp19,447.537872
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - KRW
1,661.484328
1,661.484328
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - PHP
67.832634
67.832634
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - EGP
￡E.57.511824
￡E.57.511824
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - BRL
R$6.489061
R$6.489061
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - CAD
C$1.648957
C$1.648957
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - BDT
144.277806
144.277806
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - NGN
1,825.075098
1,825.075098
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - COP
$4,783.458175
$4,783.458175
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - ZAR
R.21.021236
R.21.021236
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - UAH
48.851834
48.851834
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - VES
Bs162.5231
Bs162.5231
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - CLP
$1,150.711
$1,150.711
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - PKR
Rs334.441696
Rs334.441696
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - KZT
637.446442
637.446442
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - THB
฿38.756421
฿38.756421
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - TWD
NT$36.205876
NT$36.205876
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - AED
د.إ4.353721
د.إ4.353721
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - CHF
Fr0.94904
Fr0.94904
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - HKD
HK$9.265003
HK$9.265003
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - AMD
֏453.99701
֏453.99701
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - MAD
.د.م10.688563
.د.م10.688563
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - MXN
$22.243125
$22.243125
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - SAR
ريال4.448625
ريال4.448625
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - PLN
4.341858
4.341858
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - RON
лв5.160405
лв5.160405
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - SEK
kr11.412206
kr11.412206
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - BGN
лв1.992984
лв1.992984
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - HUF
Ft405.157039
Ft405.157039
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - CZK
25.113971
25.113971
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - KWD
د.ك0.3618215
د.ك0.3618215
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - ILS
4.045283
4.045283
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - AOA
Kz1,087.350717
Kz1,087.350717
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - BHD
.د.ب0.4460488
.د.ب0.4460488
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - BMD
$1.1863
$1.1863
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - DKK
kr7.627909
kr7.627909
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - HNL
L31.187827
L31.187827
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - MUR
54.249499
54.249499
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - NAD
$21.021236
$21.021236
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - NOK
kr12.064671
kr12.064671
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - NZD
$2.028573
$2.028573
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - PAB
B/.1.1863
B/.1.1863
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - PGK
K4.911282
K4.911282
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - QAR
ر.ق4.318132
ر.ق4.318132
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) - RSD
дин.119.756985
дин.119.756985

Virtuals Protocol-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Virtuals Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Virtuals Protocol-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Virtuals Protocol”

Paljonko Virtuals Protocol (VIRTUAL) on arvoltaan tänään?
VIRTUAL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.1863 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VIRTUAL-USD-parin nykyinen hinta?
VIRTUAL -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.1863. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Virtuals Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VIRTUAL markkina-arvo on $ 777.63M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VIRTUAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VIRTUAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 655.51M USD.
Mikä oli VIRTUAL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VIRTUAL saavutti ATH-hinnaksi 5.0709119422827476 USD.
Mikä oli VIRTUAL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VIRTUAL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.007604929689950013 USD.
Mikä on VIRTUAL-rahakkeen treidausvolyymi?
VIRTUAL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 598.81K USD.
Nouseeko VIRTUAL tänä vuonna korkeammalle?
VIRTUAL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VIRTUAL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:46:31 (UTC+8)

Virtuals Protocol (VIRTUAL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

VIRTUAL-USD-laskin

Summa

VIRTUAL
VIRTUAL
USD
USD

1 VIRTUAL = 1.1863 USD

Treidaa VIRTUAL-rahaketta

VIRTUALUSDC
-1.00%
VIRTUALUSDT
-0.71%

Liity MEXCiin tänään

