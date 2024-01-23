VIRTUAL

Virtuals Protocol is dedicated to powering games with democratic AI. Think of Virtual as a library of Gaming AIs and a marketplace that connects AI contributors (the supply side) with game developers (the demand side).

NimiVIRTUAL

SijoitusNo.96

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus0.0001%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)9.92%

Kierrossa oleva tarjonta655,568,776.7243915

Enimmäistarjonta1,000,000,000

Kokonaistarjonta1,000,000,000

Kierrossa oleva määrä0.6555%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta5.0709119422827476,2025-01-02

Alin hinta0.007604929689950013,2024-01-23

Julkinen lohkoketjuBASE

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

