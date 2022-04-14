RoboFi (VICS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu RoboFi (VICS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

RoboFi (VICS) -rahakkeen tiedot RoboFi, a decentralized finance (Defi) platform that envisions a marketplace for revolutionary Dao crypto trading bots with IBO (Initial Bot Offering). With the effective use of blockchain technology, RoboFi seeks to bring consensus between bot creators and users in an ecosystem that encourages mutual financial growth and innovation. Virallinen verkkosivusto: https://www.robofi.io Valkoinen paperi: https://robofi.io/download/RoboFi-Lite-Paper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x9bcab88763c33a95e73bc6dcf80fcf27a77090b2 Osta VICS-rahaketta nyt!

RoboFi (VICS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu RoboFi (VICS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 17.56M $ 17.56M $ 17.56M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2998 $ 0.2998 $ 0.2998 Kaikkien aikojen alin: $ 0.024990913178639444 $ 0.024990913178639444 $ 0.024990913178639444 Nykyinen hinta: $ 0.02926 $ 0.02926 $ 0.02926 Lue lisää RoboFi (VICS) -rahakkeen hinnasta

RoboFi (VICS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset RoboFi (VICS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä VICS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VICS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät VICS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VICS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

