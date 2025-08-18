Lisätietoja VICS-rahakkeesta

RoboFi-logo

RoboFi – hinta (VICS)

1VICS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen RoboFi (VICS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:35:36 (UTC+8)

RoboFi (VICS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

RoboFi (VICS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.02774. Viimeisen 24 tunnin aikana VICS on vaihdellut alimmillaan $ 0.02771 ja korkeimmillaan $ 0.02854 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VICS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.99597417, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.024990913178639444.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VICS on muuttunut +0.03% viimeisen tunnin aikana, +0.03% 24 tunnin aikana ja +3.85% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

RoboFi (VICS) -rahakkeen markkinatiedot

No.5560

0.00%

BSC

RoboFi-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 53.88K. VICS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 600000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 16.64M.

RoboFi (VICS) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän RoboFi-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0000083+0.03%
30 päivää$ +0.00082+3.04%
60 päivää$ +0.00258+10.25%
90 päivää$ +0.00014+0.50%
RoboFi-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään VICS-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000083 (+0.03%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

RoboFi 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00082 (+3.04%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

RoboFi-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, VICS-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00258 (+10.25%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

RoboFi-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00014 (+0.50%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle RoboFi (VICS)?

Tarkista RoboFi-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on RoboFi (VICS)

RoboFi, a decentralized finance (Defi) platform that envisions a marketplace for revolutionary Dao crypto trading bots with IBO (Initial Bot Offering). With the effective use of blockchain technology, RoboFi seeks to bring consensus between bot creators and users in an ecosystem that encourages mutual financial growth and innovation.

RoboFi on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja RoboFi-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista VICS-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue RoboFi-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään RoboFi-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

RoboFi-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon RoboFi (VICS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko RoboFi (VICS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita RoboFi-rahakkeelle.

Tarkista RoboFi-rahakkeen hintaennuste nyt!

RoboFi (VICS) -rahakkeen tokenomiikka

RoboFi (VICS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VICS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

RoboFi (VICS) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa RoboFi:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa RoboFi MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

VICS paikallisiin valuuttoihin

1 RoboFi(VICS) - VND
729.9781
1 RoboFi(VICS) - AUD
A$0.042997
1 RoboFi(VICS) - GBP
0.0205276
1 RoboFi(VICS) - EUR
0.0238564
1 RoboFi(VICS) - USD
$0.02774
1 RoboFi(VICS) - MYR
RM0.1170628
1 RoboFi(VICS) - TRY
1.1353982
1 RoboFi(VICS) - JPY
¥4.10552
1 RoboFi(VICS) - ARS
ARS$36.4520244
1 RoboFi(VICS) - RUB
2.2350118
1 RoboFi(VICS) - INR
2.4211472
1 RoboFi(VICS) - IDR
Rp454.7540256
1 RoboFi(VICS) - KRW
38.8515344
1 RoboFi(VICS) - PHP
1.5858958
1 RoboFi(VICS) - EGP
￡E.1.3448352
1 RoboFi(VICS) - BRL
R$0.1517378
1 RoboFi(VICS) - CAD
C$0.0385586
1 RoboFi(VICS) - BDT
3.3737388
1 RoboFi(VICS) - NGN
42.6111366
1 RoboFi(VICS) - COP
$111.854615
1 RoboFi(VICS) - ZAR
R.0.4918302
1 RoboFi(VICS) - UAH
1.1423332
1 RoboFi(VICS) - VES
Bs3.80038
1 RoboFi(VICS) - CLP
$26.9078
1 RoboFi(VICS) - PKR
Rs7.8204608
1 RoboFi(VICS) - KZT
14.9058116
1 RoboFi(VICS) - THB
฿0.9059884
1 RoboFi(VICS) - TWD
NT$0.8457926
1 RoboFi(VICS) - AED
د.إ0.1018058
1 RoboFi(VICS) - CHF
Fr0.022192
1 RoboFi(VICS) - HKD
HK$0.2166494
1 RoboFi(VICS) - AMD
֏10.616098
1 RoboFi(VICS) - MAD
.د.م0.2499374
1 RoboFi(VICS) - MXN
$0.5204024
1 RoboFi(VICS) - SAR
ريال0.104025
1 RoboFi(VICS) - PLN
0.1015284
1 RoboFi(VICS) - RON
лв0.120669
1 RoboFi(VICS) - SEK
kr0.2668588
1 RoboFi(VICS) - BGN
лв0.0466032
1 RoboFi(VICS) - HUF
Ft9.4740422
1 RoboFi(VICS) - CZK
0.5872558
1 RoboFi(VICS) - KWD
د.ك0.0084607
1 RoboFi(VICS) - ILS
0.0945934
1 RoboFi(VICS) - AOA
Kz25.4262066
1 RoboFi(VICS) - BHD
.د.ب0.01045798
1 RoboFi(VICS) - BMD
$0.02774
1 RoboFi(VICS) - DKK
kr0.1783682
1 RoboFi(VICS) - HNL
L0.7292846
1 RoboFi(VICS) - MUR
1.2685502
1 RoboFi(VICS) - NAD
$0.4901658
1 RoboFi(VICS) - NOK
kr0.2821158
1 RoboFi(VICS) - NZD
$0.0474354
1 RoboFi(VICS) - PAB
B/.0.02774
1 RoboFi(VICS) - PGK
K0.1148436
1 RoboFi(VICS) - QAR
ر.ق0.1009736
1 RoboFi(VICS) - RSD
дин.2.8000756

Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:35:36 (UTC+8)

