Viction (VIC) -rahakkeen tiedot Viction, formerly TomoChain, is a people-centric layer-1 blockchain, offering zero-gas transactions and enhanced security to make Web3 easy and safe for everyone. VIC is the native cryptocurrency of Viction. It is used for several functions within the Viction ecosystem, including payment of transaction fees, staking and delegating, liquidity provision, and governance. As a payment method, it is used to pay for smart contract executions and transaction fees on the Viction network. Staking and delegating VIC helps secure the network and earn rewards. Virallinen verkkosivusto: https://viction.xyz/ Valkoinen paperi: https://docs.viction.xyz/whitepaper-and-research Block Explorer: https://www.vicscan.xyz/ Osta VIC-rahaketta nyt!

Viction (VIC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Viction (VIC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 29,37M $ 29,37M $ 29,37M Kokonaistarjonta: $ 210,00M $ 210,00M $ 210,00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 122,23M $ 122,23M $ 122,23M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 50,46M $ 50,46M $ 50,46M Kaikkien aikojen korkein: $ 3,915 $ 3,915 $ 3,915 Kaikkien aikojen alin: $ 0,1359477912669297 $ 0,1359477912669297 $ 0,1359477912669297 Nykyinen hinta: $ 0,2403 $ 0,2403 $ 0,2403 Lue lisää Viction (VIC) -rahakkeen hinnasta

Viction (VIC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Viction (VIC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä VIC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VIC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät VIC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VIC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka VIC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Viction (VIC) -rahakkeen salkkuusi?

Viction (VIC) -rahakkeen hintahistoria VIC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu VIC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

VIC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne VIC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VIC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso VIC-rahakkeen hintaennuste nyt!

