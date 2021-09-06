VIC

Viction, formerly TomoChain, is a people-centric layer-1 blockchain, offering zero-gas transactions and enhanced security to make Web3 easy and safe for everyone. VIC is the native cryptocurrency of Viction. It is used for several functions within the Viction ecosystem, including payment of transaction fees, staking and delegating, liquidity provision, and governance. As a payment method, it is used to pay for smart contract executions and transaction fees on the Viction network. Staking and delegating VIC helps secure the network and earn rewards.

