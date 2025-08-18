Lisätietoja VIC-rahakkeesta

VIC-rahakkeen hintatiedot

VIC-rahakkeen valkoinen paperi

VIC-rahakkeen virallinen verkkosivusto

VIC-rahakkeen tokenomiikka

VIC-rahakkeen hintaennuste

VIC-rahakkeen historia

VIC-osto-opas

VIC/fiat-valuuttamuunnin

VIC-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Viction-logo

Viction – hinta (VIC)

1VIC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.2354
$0.2354$0.2354
-0.12%1D
USD
Reaaliaikainen Viction (VIC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:17:59 (UTC+8)

Viction (VIC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.2341
$ 0.2341$ 0.2341
24 h:n matalin
$ 0.2506
$ 0.2506$ 0.2506
24 h:n korkein

$ 0.2341
$ 0.2341$ 0.2341

$ 0.2506
$ 0.2506$ 0.2506

$ 3.9177215
$ 3.9177215$ 3.9177215

$ 0.1359477912669297
$ 0.1359477912669297$ 0.1359477912669297

+0.21%

-0.12%

-2.29%

-2.29%

Viction (VIC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.2354. Viimeisen 24 tunnin aikana VIC on vaihdellut alimmillaan $ 0.2341 ja korkeimmillaan $ 0.2506 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VIC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.9177215, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.1359477912669297.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VIC on muuttunut +0.21% viimeisen tunnin aikana, -0.12% 24 tunnin aikana ja -2.29% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Viction (VIC) -rahakkeen markkinatiedot

No.742

$ 28.76M
$ 28.76M$ 28.76M

$ 691.17K
$ 691.17K$ 691.17K

$ 49.43M
$ 49.43M$ 49.43M

122.19M
122.19M 122.19M

210,000,000
210,000,000 210,000,000

210,000,000
210,000,000 210,000,000

58.18%

TOMO

Viction-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 28.76M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 691.17K. VIC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 122.19M ja sen kokonaistarjonta on 210000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 49.43M.

Viction (VIC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Viction-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000283-0.12%
30 päivää$ -0.0327-12.20%
60 päivää$ +0.0972+70.33%
90 päivää$ -0.0025-1.06%
Viction-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään VIC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000283 (-0.12%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Viction 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0327 (-12.20%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Viction-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, VIC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0972 (+70.33%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Viction-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0025 (-1.06%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Viction (VIC)?

Tarkista Viction-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Viction (VIC)

Viction, formerly TomoChain, is a people-centric layer-1 blockchain, offering zero-gas transactions and enhanced security to make Web3 easy and safe for everyone. VIC is the native cryptocurrency of Viction. It is used for several functions within the Viction ecosystem, including payment of transaction fees, staking and delegating, liquidity provision, and governance. As a payment method, it is used to pay for smart contract executions and transaction fees on the Viction network. Staking and delegating VIC helps secure the network and earn rewards.

Viction on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Viction-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista VIC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Viction-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Viction-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Viction-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Viction (VIC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Viction (VIC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Viction-rahakkeelle.

Tarkista Viction-rahakkeen hintaennuste nyt!

Viction (VIC) -rahakkeen tokenomiikka

Viction (VIC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VIC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Viction (VIC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Viction:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Viction MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

VIC paikallisiin valuuttoihin

1 Viction(VIC) - VND
6,194.551
1 Viction(VIC) - AUD
A$0.36487
1 Viction(VIC) - GBP
0.174196
1 Viction(VIC) - EUR
0.202444
1 Viction(VIC) - USD
$0.2354
1 Viction(VIC) - MYR
RM0.993388
1 Viction(VIC) - TRY
9.634922
1 Viction(VIC) - JPY
¥34.8392
1 Viction(VIC) - ARS
ARS$309.329724
1 Viction(VIC) - RUB
18.966178
1 Viction(VIC) - INR
20.555128
1 Viction(VIC) - IDR
Rp3,859.015776
1 Viction(VIC) - KRW
329.691824
1 Viction(VIC) - PHP
13.457818
1 Viction(VIC) - EGP
￡E.11.412192
1 Viction(VIC) - BRL
R$1.287638
1 Viction(VIC) - CAD
C$0.324852
1 Viction(VIC) - BDT
28.629348
1 Viction(VIC) - NGN
361.595586
1 Viction(VIC) - COP
$949.19165
1 Viction(VIC) - ZAR
R.4.173642
1 Viction(VIC) - UAH
9.693772
1 Viction(VIC) - VES
Bs32.2498
1 Viction(VIC) - CLP
$228.338
1 Viction(VIC) - PKR
Rs66.363968
1 Viction(VIC) - KZT
126.489836
1 Viction(VIC) - THB
฿7.683456
1 Viction(VIC) - TWD
NT$7.177346
1 Viction(VIC) - AED
د.إ0.863918
1 Viction(VIC) - CHF
Fr0.18832
1 Viction(VIC) - HKD
HK$1.838474
1 Viction(VIC) - AMD
֏90.08758
1 Viction(VIC) - MAD
.د.م2.120954
1 Viction(VIC) - MXN
$4.416104
1 Viction(VIC) - SAR
ريال0.88275
1 Viction(VIC) - PLN
0.861564
1 Viction(VIC) - RON
лв1.02399
1 Viction(VIC) - SEK
kr2.264548
1 Viction(VIC) - BGN
лв0.395472
1 Viction(VIC) - HUF
Ft80.339666
1 Viction(VIC) - CZK
4.981064
1 Viction(VIC) - KWD
د.ك0.071797
1 Viction(VIC) - ILS
0.802714
1 Viction(VIC) - AOA
Kz215.765286
1 Viction(VIC) - BHD
.د.ب0.0887458
1 Viction(VIC) - BMD
$0.2354
1 Viction(VIC) - DKK
kr1.511268
1 Viction(VIC) - HNL
L6.188666
1 Viction(VIC) - MUR
10.764842
1 Viction(VIC) - NAD
$4.159518
1 Viction(VIC) - NOK
kr2.396372
1 Viction(VIC) - NZD
$0.402534
1 Viction(VIC) - PAB
B/.0.2354
1 Viction(VIC) - PGK
K0.974556
1 Viction(VIC) - QAR
ر.ق0.856856
1 Viction(VIC) - RSD
дин.23.75186

Viction-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Viction toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Viction-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Viction”

Paljonko Viction (VIC) on arvoltaan tänään?
VIC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.2354 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VIC-USD-parin nykyinen hinta?
VIC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.2354. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Viction-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VIC markkina-arvo on $ 28.76M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VIC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VIC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 122.19M USD.
Mikä oli VIC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VIC saavutti ATH-hinnaksi 3.9177215 USD.
Mikä oli VIC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VIC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.1359477912669297 USD.
Mikä on VIC-rahakkeen treidausvolyymi?
VIC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 691.17K USD.
Nouseeko VIC tänä vuonna korkeammalle?
VIC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VIC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:17:59 (UTC+8)

Viction (VIC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

VIC-USD-laskin

Summa

VIC
VIC
USD
USD

1 VIC = 0.2354 USD

Treidaa VIC-rahaketta

VICUSDT
$0.2354
$0.2354$0.2354
0.00%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu