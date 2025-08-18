Lisätietoja VET-rahakkeesta

VET-rahakkeen hintatiedot

VET-rahakkeen valkoinen paperi

VET-rahakkeen virallinen verkkosivusto

VET-rahakkeen tokenomiikka

VET-rahakkeen hintaennuste

VET-rahakkeen historia

VET-osto-opas

VET/fiat-valuuttamuunnin

VET-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

VeChain-logo

VeChain – hinta (VET)

1VET - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02365
$0.02365$0.02365
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen VeChain (VET) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:45:51 (UTC+8)

VeChain (VET) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02353
$ 0.02353$ 0.02353
24 h:n matalin
$ 0.0244
$ 0.0244$ 0.0244
24 h:n korkein

$ 0.02353
$ 0.02353$ 0.02353

$ 0.0244
$ 0.0244$ 0.0244

$ 0.27821609
$ 0.27821609$ 0.27821609

$ 0.00167765732958
$ 0.00167765732958$ 0.00167765732958

+0.21%

0.00%

-3.79%

-3.79%

VeChain (VET) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.02365. Viimeisen 24 tunnin aikana VET on vaihdellut alimmillaan $ 0.02353 ja korkeimmillaan $ 0.0244 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VET-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.27821609, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00167765732958.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VET on muuttunut +0.21% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -3.79% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

VeChain (VET) -rahakkeen markkinatiedot

No.47

$ 2.03B
$ 2.03B$ 2.03B

$ 2.07M
$ 2.07M$ 2.07M

$ 2.05B
$ 2.05B$ 2.05B

85.99B
85.99B 85.99B

86,712,634,466
86,712,634,466 86,712,634,466

85,985,041,177
85,985,041,177 85,985,041,177

99.16%

0.05%

VET

VeChain-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.03B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.07M. VET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 85.99B ja sen kokonaistarjonta on 85985041177. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.05B.

VeChain (VET) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän VeChain-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.004-14.47%
60 päivää$ +0.00435+22.53%
90 päivää$ -0.00432-15.45%
VeChain-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään VET-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

VeChain 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.004 (-14.47%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

VeChain-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, VET-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00435 (+22.53%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

VeChain-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00432 (-15.45%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle VeChain (VET)?

Tarkista VeChain-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on VeChain (VET)

Vechain is a global leading blockchain platform for products and information.In the past two years, Vechain has accumulated great amount of experience in providing blockchain solutions to various industries including liquor, auto, luxury goods, retail, logistics, supply chain, etc. The vision of Vechain is to build a trust-free and distributed business ecosystem based on the Blockchain technology self-circulated and expanding.

VeChain on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja VeChain-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista VET-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue VeChain-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään VeChain-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

VeChain-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon VeChain (VET) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko VeChain (VET) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita VeChain-rahakkeelle.

Tarkista VeChain-rahakkeen hintaennuste nyt!

VeChain (VET) -rahakkeen tokenomiikka

VeChain (VET) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VET-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

VeChain (VET) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa VeChain:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa VeChain MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

VET paikallisiin valuuttoihin

1 VeChain(VET) - VND
622.34975
1 VeChain(VET) - AUD
A$0.0366575
1 VeChain(VET) - GBP
0.017501
1 VeChain(VET) - EUR
0.020339
1 VeChain(VET) - USD
$0.02365
1 VeChain(VET) - MYR
RM0.099803
1 VeChain(VET) - TRY
0.9679945
1 VeChain(VET) - JPY
¥3.5002
1 VeChain(VET) - ARS
ARS$31.077519
1 VeChain(VET) - RUB
1.9054805
1 VeChain(VET) - INR
2.0644085
1 VeChain(VET) - IDR
Rp387.704856
1 VeChain(VET) - KRW
33.123244
1 VeChain(VET) - PHP
1.352307
1 VeChain(VET) - EGP
￡E.1.146552
1 VeChain(VET) - BRL
R$0.1293655
1 VeChain(VET) - CAD
C$0.0328735
1 VeChain(VET) - BDT
2.876313
1 VeChain(VET) - NGN
36.384579
1 VeChain(VET) - COP
$95.3627125
1 VeChain(VET) - ZAR
R.0.419078
1 VeChain(VET) - UAH
0.973907
1 VeChain(VET) - VES
Bs3.24005
1 VeChain(VET) - CLP
$22.9405
1 VeChain(VET) - PKR
Rs6.667408
1 VeChain(VET) - KZT
12.708091
1 VeChain(VET) - THB
฿0.7726455
1 VeChain(VET) - TWD
NT$0.721798
1 VeChain(VET) - AED
د.إ0.0867955
1 VeChain(VET) - CHF
Fr0.01892
1 VeChain(VET) - HKD
HK$0.1847065
1 VeChain(VET) - AMD
֏9.050855
1 VeChain(VET) - MAD
.د.م0.2130865
1 VeChain(VET) - MXN
$0.4434375
1 VeChain(VET) - SAR
ريال0.0886875
1 VeChain(VET) - PLN
0.086559
1 VeChain(VET) - RON
лв0.1028775
1 VeChain(VET) - SEK
kr0.227513
1 VeChain(VET) - BGN
лв0.039732
1 VeChain(VET) - HUF
Ft8.0771845
1 VeChain(VET) - CZK
0.5006705
1 VeChain(VET) - KWD
د.ك0.00721325
1 VeChain(VET) - ILS
0.0806465
1 VeChain(VET) - AOA
Kz21.6773535
1 VeChain(VET) - BHD
.د.ب0.0088924
1 VeChain(VET) - BMD
$0.02365
1 VeChain(VET) - DKK
kr0.1520695
1 VeChain(VET) - HNL
L0.6217585
1 VeChain(VET) - MUR
1.0815145
1 VeChain(VET) - NAD
$0.419078
1 VeChain(VET) - NOK
kr0.2405205
1 VeChain(VET) - NZD
$0.0404415
1 VeChain(VET) - PAB
B/.0.02365
1 VeChain(VET) - PGK
K0.097911
1 VeChain(VET) - QAR
ر.ق0.086086
1 VeChain(VET) - RSD
дин.2.3874675

VeChain-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton VeChain toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen VeChain-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”VeChain”

Paljonko VeChain (VET) on arvoltaan tänään?
VET-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02365 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VET-USD-parin nykyinen hinta?
VET -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02365. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on VeChain-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VET markkina-arvo on $ 2.03B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 85.99B USD.
Mikä oli VET-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VET saavutti ATH-hinnaksi 0.27821609 USD.
Mikä oli VET-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VET-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00167765732958 USD.
Mikä on VET-rahakkeen treidausvolyymi?
VET-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.07M USD.
Nouseeko VET tänä vuonna korkeammalle?
VET saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VET-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:45:51 (UTC+8)

VeChain (VET) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

VET-USD-laskin

Summa

VET
VET
USD
USD

1 VET = 0.02365 USD

Treidaa VET-rahaketta

VETUSDT
$0.02365
$0.02365$0.02365
0.00%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu