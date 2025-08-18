VeChain (VET) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.02365. Viimeisen 24 tunnin aikana VET on vaihdellut alimmillaan $ 0.02353 ja korkeimmillaan $ 0.0244 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VET-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.27821609, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00167765732958.
Lyhyen aikavälin tuloksissa VET on muuttunut +0.21% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -3.79% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
VeChain (VET) -rahakkeen markkinatiedot
VeChain-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.03B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.07M. VET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 85.99B ja sen kokonaistarjonta on 85985041177. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.05B.
VeChain (VET) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän VeChain-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ 0
0.00%
30 päivää
$ -0.004
-14.47%
60 päivää
$ +0.00435
+22.53%
90 päivää
$ -0.00432
-15.45%
VeChain-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään VET-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
VeChain 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.004 (-14.47%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
VeChain-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, VET-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00435 (+22.53%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
VeChain-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00432 (-15.45%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Vechain is a global leading blockchain platform for products and information.In the past two years, Vechain has accumulated great amount of experience in providing blockchain solutions to various industries including liquor, auto, luxury goods, retail, logistics, supply chain, etc. The vision of Vechain is to build a trust-free and distributed business ecosystem based on the Blockchain technology self-circulated and expanding.
VeChain-rahakkeen hintaennuste (USD)
VeChain (VET) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VET-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
VeChain (VET) -ostamisen perusteet
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.