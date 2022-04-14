VeChain (VET) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu VeChain (VET) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

VeChain (VET) -rahakkeen tiedot Vechain is a global leading blockchain platform for products and information.In the past two years, Vechain has accumulated great amount of experience in providing blockchain solutions to various industries including liquor, auto, luxury goods, retail, logistics, supply chain, etc. The vision of Vechain is to build a trust-free and distributed business ecosystem based on the Blockchain technology self-circulated and expanding. Virallinen verkkosivusto: https://www.vechain.org/ Valkoinen paperi: https://docs.vechain.org Block Explorer: https://vechainstats.com Osta VET-rahaketta nyt!

VeChain (VET) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu VeChain (VET) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.14B $ 2.14B $ 2.14B Kokonaistarjonta: $ 85.99B $ 85.99B $ 85.99B Kierrossa oleva tarjonta: $ 85.99B $ 85.99B $ 85.99B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.16B $ 2.16B $ 2.16B Kaikkien aikojen korkein: $ 0.279457 $ 0.279457 $ 0.279457 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00167765732958 $ 0.00167765732958 $ 0.00167765732958 Nykyinen hinta: $ 0.02488 $ 0.02488 $ 0.02488 Lue lisää VeChain (VET) -rahakkeen hinnasta

VeChain (VET) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset VeChain (VET) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä VET-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VET-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät VET-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VET-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

