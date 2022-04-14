Vestate (VES) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Vestate (VES) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Vestate (VES) -rahakkeen tiedot Vestate leads the Real Estate 3.0 revolution by combining blockchain with Real World Assets (RWAs) in a global property marketplace. It tokenizes commissions, ensuring fair compensation through transparent transactions. The platform is positioned for the future shift to Real Estate 3.0, shaping a more accessible and equitable real estate industry, now with a focus on RWAs Virallinen verkkosivusto: https://vestate.fund/ Valkoinen paperi: https://docs.vestate.fund/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x1f557FB2aa33Dce484902695cA1374F413875519 Osta VES-rahaketta nyt!

Vestate (VES) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Vestate (VES) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 291.42K $ 291.42K $ 291.42K Kokonaistarjonta: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 143.70M $ 143.70M $ 143.70M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0479 $ 0.0479 $ 0.0479 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001340170733203123 $ 0.001340170733203123 $ 0.001340170733203123 Nykyinen hinta: $ 0.002028 $ 0.002028 $ 0.002028 Lue lisää Vestate (VES) -rahakkeen hinnasta

Vestate (VES) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Vestate (VES) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä VES-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VES-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät VES-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VES-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka VES-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Vestate (VES) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita VES-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan VES-rahakkeita MEXCistä nyt!

Vestate (VES) -rahakkeen hintahistoria VES -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu VES-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

VES-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne VES-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VES-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso VES-rahakkeen hintaennuste nyt!

