Vestate-logo

Vestate – hinta (VES)

1VES - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.001998
$0.001998$0.001998
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Vestate (VES) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:17:45 (UTC+8)

Vestate (VES) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.001998
$ 0.001998$ 0.001998
24 h:n matalin
$ 0.0023
$ 0.0023$ 0.0023
24 h:n korkein

$ 0.001998
$ 0.001998$ 0.001998

$ 0.0023
$ 0.0023$ 0.0023

$ 0.04738161160792102
$ 0.04738161160792102$ 0.04738161160792102

$ 0.001340170733203123
$ 0.001340170733203123$ 0.001340170733203123

0.00%

0.00%

+5.32%

+5.32%

Vestate (VES) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.001998. Viimeisen 24 tunnin aikana VES on vaihdellut alimmillaan $ 0.001998 ja korkeimmillaan $ 0.0023 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VES-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.04738161160792102, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.001340170733203123.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VES on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja +5.32% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Vestate (VES) -rahakkeen markkinatiedot

No.2588

$ 287.11K
$ 287.11K$ 287.11K

$ 369.38
$ 369.38$ 369.38

$ 999.00K
$ 999.00K$ 999.00K

143.70M
143.70M 143.70M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

28.74%

ETH

Vestate-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 287.11K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 369.38. VES-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 143.70M ja sen kokonaistarjonta on 500000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 999.00K.

Vestate (VES) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Vestate-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ +0.000188+10.38%
60 päivää$ +0.0006+42.91%
90 päivää$ -0.000571-22.23%
Vestate-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään VES-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Vestate 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.000188 (+10.38%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Vestate-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, VES-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0006 (+42.91%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Vestate-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000571 (-22.23%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Vestate (VES)?

Tarkista Vestate-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Vestate (VES)

Vestate leads the Real Estate 3.0 revolution by combining blockchain with Real World Assets (RWAs) in a global property marketplace. It tokenizes commissions, ensuring fair compensation through transparent transactions. The platform is positioned for the future shift to Real Estate 3.0, shaping a more accessible and equitable real estate industry, now with a focus on RWAs

Vestate on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Vestate-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista VES-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Vestate-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Vestate-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Vestate-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Vestate (VES) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Vestate (VES) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Vestate-rahakkeelle.

Tarkista Vestate-rahakkeen hintaennuste nyt!

Vestate (VES) -rahakkeen tokenomiikka

Vestate (VES) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VES-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Vestate (VES) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Vestate:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Vestate MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

VES paikallisiin valuuttoihin

1 Vestate(VES) - VND
52.57737
1 Vestate(VES) - AUD
A$0.0030969
1 Vestate(VES) - GBP
0.00147852
1 Vestate(VES) - EUR
0.00171828
1 Vestate(VES) - USD
$0.001998
1 Vestate(VES) - MYR
RM0.00843156
1 Vestate(VES) - TRY
0.08177814
1 Vestate(VES) - JPY
¥0.295704
1 Vestate(VES) - ARS
ARS$2.62549188
1 Vestate(VES) - RUB
0.16097886
1 Vestate(VES) - INR
0.17446536
1 Vestate(VES) - IDR
Rp32.75409312
1 Vestate(VES) - KRW
2.79831888
1 Vestate(VES) - PHP
0.11422566
1 Vestate(VES) - EGP
￡E.0.09686304
1 Vestate(VES) - BRL
R$0.01092906
1 Vestate(VES) - CAD
C$0.00275724
1 Vestate(VES) - BDT
0.24299676
1 Vestate(VES) - NGN
3.06910782
1 Vestate(VES) - COP
$8.0564355
1 Vestate(VES) - ZAR
R.0.03542454
1 Vestate(VES) - UAH
0.08227764
1 Vestate(VES) - VES
Bs0.273726
1 Vestate(VES) - CLP
$1.93806
1 Vestate(VES) - PKR
Rs0.56327616
1 Vestate(VES) - KZT
1.07360532
1 Vestate(VES) - THB
฿0.06521472
1 Vestate(VES) - TWD
NT$0.06091902
1 Vestate(VES) - AED
د.إ0.00733266
1 Vestate(VES) - CHF
Fr0.0015984
1 Vestate(VES) - HKD
HK$0.01560438
1 Vestate(VES) - AMD
֏0.7646346
1 Vestate(VES) - MAD
.د.م0.01800198
1 Vestate(VES) - MXN
$0.03748248
1 Vestate(VES) - SAR
ريال0.0074925
1 Vestate(VES) - PLN
0.00731268
1 Vestate(VES) - RON
лв0.0086913
1 Vestate(VES) - SEK
kr0.01922076
1 Vestate(VES) - BGN
лв0.00335664
1 Vestate(VES) - HUF
Ft0.68189742
1 Vestate(VES) - CZK
0.04227768
1 Vestate(VES) - KWD
د.ك0.00060939
1 Vestate(VES) - ILS
0.00681318
1 Vestate(VES) - AOA
Kz1.83134682
1 Vestate(VES) - BHD
.د.ب0.000753246
1 Vestate(VES) - BMD
$0.001998
1 Vestate(VES) - DKK
kr0.01282716
1 Vestate(VES) - HNL
L0.05252742
1 Vestate(VES) - MUR
0.09136854
1 Vestate(VES) - NAD
$0.03530466
1 Vestate(VES) - NOK
kr0.02033964
1 Vestate(VES) - NZD
$0.00341658
1 Vestate(VES) - PAB
B/.0.001998
1 Vestate(VES) - PGK
K0.00827172
1 Vestate(VES) - QAR
ر.ق0.00727272
1 Vestate(VES) - RSD
дин.0.2015982

Vestate-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Vestate toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Vestate-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Vestate”

Paljonko Vestate (VES) on arvoltaan tänään?
VES-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.001998 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VES-USD-parin nykyinen hinta?
VES -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.001998. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Vestate-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VES markkina-arvo on $ 287.11K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VES-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VES-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 143.70M USD.
Mikä oli VES-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VES saavutti ATH-hinnaksi 0.04738161160792102 USD.
Mikä oli VES-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VES-rahakkeen ATL-hinta oli 0.001340170733203123 USD.
Mikä on VES-rahakkeen treidausvolyymi?
VES-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 369.38 USD.
Nouseeko VES tänä vuonna korkeammalle?
VES saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VES-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:17:45 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

VES-USD-laskin

Summa

VES
VES
USD
USD

1 VES = 0.001998 USD

Treidaa VES-rahaketta

VESUSDT
$0.001998
$0.001998$0.001998
0.00%

