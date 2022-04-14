Verse World (VERSEWORLD) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Verse World (VERSEWORLD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Verse World (VERSEWORLD) -rahakkeen tiedot Not just a metaverse - an evolution. Build, explore & connect in hyper-realistic virtual worlds. Virallinen verkkosivusto: https://www.verseworld.com Valkoinen paperi: https://www.verseworld.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/vRseBFqTy9QLmmo5qGiwo74AVpdqqMTnxPqWoWMpump Osta VERSEWORLD-rahaketta nyt!

Verse World (VERSEWORLD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Verse World (VERSEWORLD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 18.24M Kokonaistarjonta: $ 1000.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 100.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 182.40M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.8632 Kaikkien aikojen alin: $ 0.12798746444757364 Nykyinen hinta: $ 0.1824 Lue lisää Verse World (VERSEWORLD) -rahakkeen hinnasta

Verse World (VERSEWORLD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Verse World (VERSEWORLD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä VERSEWORLD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VERSEWORLD-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät VERSEWORLD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VERSEWORLD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka VERSEWORLD-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Verse World (VERSEWORLD) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita VERSEWORLD-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan VERSEWORLD-rahakkeita MEXCistä nyt!

Verse World (VERSEWORLD) -rahakkeen hintahistoria VERSEWORLD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu VERSEWORLD-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

VERSEWORLD-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne VERSEWORLD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VERSEWORLD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso VERSEWORLD-rahakkeen hintaennuste nyt!

