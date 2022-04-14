Verse World (VERSEWORLD) -rahakkeen tokenomiikka

Verse World (VERSEWORLD) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Verse World (VERSEWORLD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Verse World (VERSEWORLD) -rahakkeen tiedot

Not just a metaverse - an evolution. Build, explore & connect in hyper-realistic virtual worlds.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.verseworld.com
Valkoinen paperi:
https://www.verseworld.com/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/vRseBFqTy9QLmmo5qGiwo74AVpdqqMTnxPqWoWMpump

Verse World (VERSEWORLD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Verse World (VERSEWORLD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 18.24M
$ 18.24M$ 18.24M
Kokonaistarjonta:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 182.40M
$ 182.40M$ 182.40M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.8632
$ 0.8632$ 0.8632
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.12798746444757364
$ 0.12798746444757364$ 0.12798746444757364
Nykyinen hinta:
$ 0.1824
$ 0.1824$ 0.1824

Verse World (VERSEWORLD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Verse World (VERSEWORLD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä VERSEWORLD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VERSEWORLD-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät VERSEWORLD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VERSEWORLD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka VERSEWORLD-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Verse World (VERSEWORLD) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita VERSEWORLD-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Verse World (VERSEWORLD) -rahakkeen hintahistoria

VERSEWORLD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

VERSEWORLD-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne VERSEWORLD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VERSEWORLD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.