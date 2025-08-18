Lisätietoja VERSEWORLD-rahakkeesta

VERSEWORLD-rahakkeen hintatiedot

VERSEWORLD-rahakkeen valkoinen paperi

VERSEWORLD-rahakkeen virallinen verkkosivusto

VERSEWORLD-rahakkeen tokenomiikka

VERSEWORLD-rahakkeen hintaennuste

VERSEWORLD-rahakkeen historia

VERSEWORLD-osto-opas

VERSEWORLD/fiat-valuuttamuunnin

VERSEWORLD-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Verse World-logo

Verse World – hinta (VERSEWORLD)

1VERSEWORLD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.1857
$0.1857$0.1857
-1.32%1D
USD
Reaaliaikainen Verse World (VERSEWORLD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:57:12 (UTC+8)

Verse World (VERSEWORLD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.1854
$ 0.1854$ 0.1854
24 h:n matalin
$ 0.1925
$ 0.1925$ 0.1925
24 h:n korkein

$ 0.1854
$ 0.1854$ 0.1854

$ 0.1925
$ 0.1925$ 0.1925

$ 0.6287465638146135
$ 0.6287465638146135$ 0.6287465638146135

$ 0.12798746444757364
$ 0.12798746444757364$ 0.12798746444757364

0.00%

-1.32%

-10.21%

-10.21%

Verse World (VERSEWORLD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1857. Viimeisen 24 tunnin aikana VERSEWORLD on vaihdellut alimmillaan $ 0.1854 ja korkeimmillaan $ 0.1925 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VERSEWORLD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.6287465638146135, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.12798746444757364.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VERSEWORLD on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -1.32% 24 tunnin aikana ja -10.21% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Verse World (VERSEWORLD) -rahakkeen markkinatiedot

No.902

$ 18.57M
$ 18.57M$ 18.57M

$ 64.04K
$ 64.04K$ 64.04K

$ 185.70M
$ 185.70M$ 185.70M

100.00M
100.00M 100.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,999,795.623721
999,999,795.623721 999,999,795.623721

9.99%

SOL

Verse World-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 18.57M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 64.04K. VERSEWORLD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M ja sen kokonaistarjonta on 999999795.623721. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 185.70M.

Verse World (VERSEWORLD) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Verse World-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.002484-1.32%
30 päivää$ -0.1277-40.75%
60 päivää$ +0.0306+19.72%
90 päivää$ -0.0143-7.15%
Verse World-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään VERSEWORLD-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.002484 (-1.32%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Verse World 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.1277 (-40.75%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Verse World-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, VERSEWORLD-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0306 (+19.72%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Verse World-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0143 (-7.15%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Verse World (VERSEWORLD)?

Tarkista Verse World-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Verse World (VERSEWORLD)

Not just a metaverse - an evolution. Build, explore & connect in hyper-realistic virtual worlds.

Verse World on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Verse World-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista VERSEWORLD-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Verse World-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Verse World-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Verse World-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Verse World (VERSEWORLD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Verse World (VERSEWORLD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Verse World-rahakkeelle.

Tarkista Verse World-rahakkeen hintaennuste nyt!

Verse World (VERSEWORLD) -rahakkeen tokenomiikka

Verse World (VERSEWORLD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VERSEWORLD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Verse World (VERSEWORLD) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Verse World:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Verse World MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

VERSEWORLD paikallisiin valuuttoihin

1 Verse World(VERSEWORLD) - VND
4,886.6955
1 Verse World(VERSEWORLD) - AUD
A$0.287835
1 Verse World(VERSEWORLD) - GBP
0.137418
1 Verse World(VERSEWORLD) - EUR
0.159702
1 Verse World(VERSEWORLD) - USD
$0.1857
1 Verse World(VERSEWORLD) - MYR
RM0.783654
1 Verse World(VERSEWORLD) - TRY
7.615557
1 Verse World(VERSEWORLD) - JPY
¥27.4836
1 Verse World(VERSEWORLD) - ARS
ARS$244.020942
1 Verse World(VERSEWORLD) - RUB
14.959992
1 Verse World(VERSEWORLD) - INR
16.209753
1 Verse World(VERSEWORLD) - IDR
Rp3,044.261808
1 Verse World(VERSEWORLD) - KRW
259.72002
1 Verse World(VERSEWORLD) - PHP
10.620183
1 Verse World(VERSEWORLD) - EGP
￡E.9.002736
1 Verse World(VERSEWORLD) - BRL
R$1.013922
1 Verse World(VERSEWORLD) - CAD
C$0.258123
1 Verse World(VERSEWORLD) - BDT
22.584834
1 Verse World(VERSEWORLD) - NGN
285.692022
1 Verse World(VERSEWORLD) - COP
$748.788825
1 Verse World(VERSEWORLD) - ZAR
R.3.290604
1 Verse World(VERSEWORLD) - UAH
7.647126
1 Verse World(VERSEWORLD) - VES
Bs25.4409
1 Verse World(VERSEWORLD) - CLP
$180.129
1 Verse World(VERSEWORLD) - PKR
Rs52.545672
1 Verse World(VERSEWORLD) - KZT
99.784038
1 Verse World(VERSEWORLD) - THB
฿6.064962
1 Verse World(VERSEWORLD) - TWD
NT$5.669421
1 Verse World(VERSEWORLD) - AED
د.إ0.681519
1 Verse World(VERSEWORLD) - CHF
Fr0.14856
1 Verse World(VERSEWORLD) - HKD
HK$1.450317
1 Verse World(VERSEWORLD) - AMD
֏71.202951
1 Verse World(VERSEWORLD) - MAD
.د.م1.675014
1 Verse World(VERSEWORLD) - MXN
$3.481875
1 Verse World(VERSEWORLD) - SAR
ريال0.696375
1 Verse World(VERSEWORLD) - PLN
0.679662
1 Verse World(VERSEWORLD) - RON
лв0.807795
1 Verse World(VERSEWORLD) - SEK
kr1.786434
1 Verse World(VERSEWORLD) - BGN
лв0.311976
1 Verse World(VERSEWORLD) - HUF
Ft63.422121
1 Verse World(VERSEWORLD) - CZK
3.929412
1 Verse World(VERSEWORLD) - KWD
د.ك0.0566385
1 Verse World(VERSEWORLD) - ILS
0.63138
1 Verse World(VERSEWORLD) - AOA
Kz169.898787
1 Verse World(VERSEWORLD) - BHD
.د.ب0.0698232
1 Verse World(VERSEWORLD) - BMD
$0.1857
1 Verse World(VERSEWORLD) - DKK
kr1.194051
1 Verse World(VERSEWORLD) - HNL
L4.876482
1 Verse World(VERSEWORLD) - MUR
8.492061
1 Verse World(VERSEWORLD) - NAD
$3.28689
1 Verse World(VERSEWORLD) - NOK
kr1.890426
1 Verse World(VERSEWORLD) - NZD
$0.317547
1 Verse World(VERSEWORLD) - PAB
B/.0.1857
1 Verse World(VERSEWORLD) - PGK
K0.768798
1 Verse World(VERSEWORLD) - QAR
ر.ق0.675948
1 Verse World(VERSEWORLD) - RSD
дин.18.744558

Verse World-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Verse World toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Verse World-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Verse World”

Paljonko Verse World (VERSEWORLD) on arvoltaan tänään?
VERSEWORLD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.1857 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VERSEWORLD-USD-parin nykyinen hinta?
VERSEWORLD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.1857. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Verse World-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VERSEWORLD markkina-arvo on $ 18.57M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VERSEWORLD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VERSEWORLD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M USD.
Mikä oli VERSEWORLD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VERSEWORLD saavutti ATH-hinnaksi 0.6287465638146135 USD.
Mikä oli VERSEWORLD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VERSEWORLD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.12798746444757364 USD.
Mikä on VERSEWORLD-rahakkeen treidausvolyymi?
VERSEWORLD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 64.04K USD.
Nouseeko VERSEWORLD tänä vuonna korkeammalle?
VERSEWORLD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VERSEWORLD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:57:12 (UTC+8)

Verse World (VERSEWORLD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

VERSEWORLD-USD-laskin

Summa

VERSEWORLD
VERSEWORLD
USD
USD

1 VERSEWORLD = 0.1857 USD

Treidaa VERSEWORLD-rahaketta

VERSEWORLDUSDT
$0.1857
$0.1857$0.1857
-1.32%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu