VENOM-logo

VENOM – hinta (VENOM)

1VENOM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.15947
$0.15947$0.15947
+1.21%1D
USD
Reaaliaikainen VENOM (VENOM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:57:05 (UTC+8)

VENOM (VENOM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.15582
$ 0.15582$ 0.15582
24 h:n matalin
$ 0.1645
$ 0.1645$ 0.1645
24 h:n korkein

$ 0.15582
$ 0.15582$ 0.15582

$ 0.1645
$ 0.1645$ 0.1645

$ 0.7954748678174979
$ 0.7954748678174979$ 0.7954748678174979

$ 0.034636160326987464
$ 0.034636160326987464$ 0.034636160326987464

+0.12%

+1.21%

+2.65%

+2.65%

VENOM (VENOM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.15947. Viimeisen 24 tunnin aikana VENOM on vaihdellut alimmillaan $ 0.15582 ja korkeimmillaan $ 0.1645 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VENOM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.7954748678174979, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.034636160326987464.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VENOM on muuttunut +0.12% viimeisen tunnin aikana, +1.21% 24 tunnin aikana ja +2.65% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

VENOM (VENOM) -rahakkeen markkinatiedot

No.266

$ 157.70M
$ 157.70M$ 157.70M

$ 68.87K
$ 68.87K$ 68.87K

$ 1.28B
$ 1.28B$ 1.28B

988.92M
988.92M 988.92M

8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

7,307,280,214.51
7,307,280,214.51 7,307,280,214.51

12.36%

VENOM

VENOM-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 157.70M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 68.87K. VENOM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 988.92M ja sen kokonaistarjonta on 7307280214.51. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.28B.

VENOM (VENOM) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän VENOM-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0019065+1.21%
30 päivää$ -0.04988-23.83%
60 päivää$ -0.01001-5.91%
90 päivää$ +0.05724+55.99%
VENOM-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään VENOM-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0019065 (+1.21%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

VENOM 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.04988 (-23.83%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

VENOM-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, VENOM-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.01001 (-5.91%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

VENOM-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.05724 (+55.99%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle VENOM (VENOM)?

Tarkista VENOM-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on VENOM (VENOM)

Venom is a Layer 0 asynchronous blockchain with a unique mesh network architecture capable of hosting whole nations on the blockchain dynamic sharding for scalability and efficiency with a focus on blockchain adoption through government initiatives such as fiat-backed stablecoins around the world, CBDCs, RWA (such as carbon credits), payments & trade finance.

VENOM on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja VENOM-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista VENOM-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue VENOM-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään VENOM-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

VENOM-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon VENOM (VENOM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko VENOM (VENOM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita VENOM-rahakkeelle.

Tarkista VENOM-rahakkeen hintaennuste nyt!

VENOM (VENOM) -rahakkeen tokenomiikka

VENOM (VENOM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VENOM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

VENOM (VENOM) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa VENOM:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa VENOM MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

VENOM paikallisiin valuuttoihin

VENOM-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton VENOM toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen VENOM-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”VENOM”

Paljonko VENOM (VENOM) on arvoltaan tänään?
VENOM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.15947 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VENOM-USD-parin nykyinen hinta?
VENOM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.15947. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on VENOM-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VENOM markkina-arvo on $ 157.70M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VENOM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VENOM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 988.92M USD.
Mikä oli VENOM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VENOM saavutti ATH-hinnaksi 0.7954748678174979 USD.
Mikä oli VENOM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VENOM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.034636160326987464 USD.
Mikä on VENOM-rahakkeen treidausvolyymi?
VENOM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 68.87K USD.
Nouseeko VENOM tänä vuonna korkeammalle?
VENOM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VENOM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:57:05 (UTC+8)

VENOM (VENOM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

