VENOM (VENOM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu VENOM (VENOM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.

VENOM (VENOM) -rahakkeen tiedot Venom is a Layer 0 asynchronous blockchain with a unique mesh network architecture capable of hosting whole nations on the blockchain dynamic sharding for scalability and efficiency with a focus on blockchain adoption through government initiatives such as fiat-backed stablecoins around the world, CBDCs, RWA (such as carbon credits), payments & trade finance. Virallinen verkkosivusto: https://venom.foundation Valkoinen paperi: https://venom.foundation/Venom_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://venomscan.com/ Osta VENOM-rahaketta nyt!

VENOM (VENOM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu VENOM (VENOM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 149.37M $ 149.37M $ 149.37M Kokonaistarjonta: $ 7.31B $ 7.31B $ 7.31B Kierrossa oleva tarjonta: $ 988.92M $ 988.92M $ 988.92M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.21B $ 1.21B $ 1.21B Kaikkien aikojen korkein: $ 0.9 $ 0.9 $ 0.9 Kaikkien aikojen alin: $ 0.034636160326987464 $ 0.034636160326987464 $ 0.034636160326987464 Nykyinen hinta: $ 0.15104 $ 0.15104 $ 0.15104 Lue lisää VENOM (VENOM) -rahakkeen hinnasta

VENOM (VENOM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset VENOM (VENOM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä VENOM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VENOM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät VENOM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VENOM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka VENOM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään VENOM (VENOM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita VENOM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan VENOM-rahakkeita MEXCistä nyt!

VENOM (VENOM) -rahakkeen hintahistoria VENOM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu VENOM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

VENOM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne VENOM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VENOM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso VENOM-rahakkeen hintaennuste nyt!

