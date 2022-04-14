Velodrome Finance (VELODROME) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Velodrome Finance (VELODROME) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Velodrome Finance (VELODROME) -rahakkeen tiedot Velodrome Finance, at its core, is a solution for protocols on Optimism to properly incentivize liquidity for their own use cases. Building on top of the groundwork laid out by Solidly, our team has addressed that first iteration's core issues to realize its full potential. Virallinen verkkosivusto: https://velodrome.finance/ Valkoinen paperi: https://docs.velodrome.finance/ Block Explorer: https://optimistic.etherscan.io/token/0x9560e827af36c94d2ac33a39bce1fe78631088db Osta VELODROME-rahaketta nyt!

Velodrome Finance (VELODROME) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Velodrome Finance (VELODROME) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 49.75M $ 49.75M $ 49.75M Kokonaistarjonta: $ 2.19B $ 2.19B $ 2.19B Kierrossa oleva tarjonta: $ 915.20M $ 915.20M $ 915.20M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 118.88M $ 118.88M $ 118.88M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.448 $ 0.448 $ 0.448 Kaikkien aikojen alin: $ 0.005446333086879164 $ 0.005446333086879164 $ 0.005446333086879164 Nykyinen hinta: $ 0.05436 $ 0.05436 $ 0.05436 Lue lisää Velodrome Finance (VELODROME) -rahakkeen hinnasta

Velodrome Finance (VELODROME) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Velodrome Finance (VELODROME) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä VELODROME-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VELODROME-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät VELODROME-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VELODROME-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Velodrome Finance (VELODROME) -rahakkeen hintahistoria VELODROME -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu VELODROME-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

VELODROME-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne VELODROME-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VELODROME-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso VELODROME-rahakkeen hintaennuste nyt!

