Lisätietoja VELODROME-rahakkeesta

VELODROME-rahakkeen hintatiedot

VELODROME-rahakkeen valkoinen paperi

VELODROME-rahakkeen virallinen verkkosivusto

VELODROME-rahakkeen tokenomiikka

VELODROME-rahakkeen hintaennuste

VELODROME-rahakkeen historia

VELODROME-osto-opas

VELODROME/fiat-valuuttamuunnin

VELODROME-rahakkeen spot

VELODROME-rahakkeen USDT-M-futuurit

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Velodrome Finance-logo

Velodrome Finance – hinta (VELODROME)

1VELODROME - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.04966
$0.04966$0.04966
-0.34%1D
USD
Reaaliaikainen Velodrome Finance (VELODROME) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:45:37 (UTC+8)

Velodrome Finance (VELODROME) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.04926
$ 0.04926$ 0.04926
24 h:n matalin
$ 0.05268
$ 0.05268$ 0.05268
24 h:n korkein

$ 0.04926
$ 0.04926$ 0.04926

$ 0.05268
$ 0.05268$ 0.05268

$ 0.42450570475479027
$ 0.42450570475479027$ 0.42450570475479027

$ 0.005446333086879164
$ 0.005446333086879164$ 0.005446333086879164

+0.38%

-0.33%

-10.78%

-10.78%

Velodrome Finance (VELODROME) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.04966. Viimeisen 24 tunnin aikana VELODROME on vaihdellut alimmillaan $ 0.04926 ja korkeimmillaan $ 0.05268 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VELODROME-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.42450570475479027, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.005446333086879164.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VELODROME on muuttunut +0.38% viimeisen tunnin aikana, -0.33% 24 tunnin aikana ja -10.78% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Velodrome Finance (VELODROME) -rahakkeen markkinatiedot

No.592

$ 45.45M
$ 45.45M$ 45.45M

$ 318.62K
$ 318.62K$ 318.62K

$ 108.60M
$ 108.60M$ 108.60M

915.20M
915.20M 915.20M

--
----

2,186,807,874.5992174
2,186,807,874.5992174 2,186,807,874.5992174

OP

Velodrome Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 45.45M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 318.62K. VELODROME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 915.20M ja sen kokonaistarjonta on 2186807874.5992174. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 108.60M.

Velodrome Finance (VELODROME) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Velodrome Finance-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0001694-0.33%
30 päivää$ -0.01012-16.93%
60 päivää$ +0.00892+21.89%
90 päivää$ -0.00921-15.65%
Velodrome Finance-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään VELODROME-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0001694 (-0.33%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Velodrome Finance 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.01012 (-16.93%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Velodrome Finance-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, VELODROME-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00892 (+21.89%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Velodrome Finance-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00921 (-15.65%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Velodrome Finance (VELODROME)?

Tarkista Velodrome Finance-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Velodrome Finance (VELODROME)

Velodrome Finance, at its core, is a solution for protocols on Optimism to properly incentivize liquidity for their own use cases. Building on top of the groundwork laid out by Solidly, our team has addressed that first iteration's core issues to realize its full potential.

Velodrome Finance on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Velodrome Finance-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista VELODROME-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Velodrome Finance-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Velodrome Finance-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Velodrome Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Velodrome Finance (VELODROME) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Velodrome Finance (VELODROME) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Velodrome Finance-rahakkeelle.

Tarkista Velodrome Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

Velodrome Finance (VELODROME) -rahakkeen tokenomiikka

Velodrome Finance (VELODROME) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VELODROME-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Velodrome Finance (VELODROME) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Velodrome Finance:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Velodrome Finance MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

VELODROME paikallisiin valuuttoihin

1 Velodrome Finance(VELODROME) - VND
1,306.8029
1 Velodrome Finance(VELODROME) - AUD
A$0.076973
1 Velodrome Finance(VELODROME) - GBP
0.0367484
1 Velodrome Finance(VELODROME) - EUR
0.0427076
1 Velodrome Finance(VELODROME) - USD
$0.04966
1 Velodrome Finance(VELODROME) - MYR
RM0.2095652
1 Velodrome Finance(VELODROME) - TRY
2.0325838
1 Velodrome Finance(VELODROME) - JPY
¥7.34968
1 Velodrome Finance(VELODROME) - ARS
ARS$65.2562196
1 Velodrome Finance(VELODROME) - RUB
4.0011062
1 Velodrome Finance(VELODROME) - INR
4.3348214
1 Velodrome Finance(VELODROME) - IDR
Rp814.0982304
1 Velodrome Finance(VELODROME) - KRW
69.5518096
1 Velodrome Finance(VELODROME) - PHP
2.8395588
1 Velodrome Finance(VELODROME) - EGP
￡E.2.4075168
1 Velodrome Finance(VELODROME) - BRL
R$0.2716402
1 Velodrome Finance(VELODROME) - CAD
C$0.0690274
1 Velodrome Finance(VELODROME) - BDT
6.0396492
1 Velodrome Finance(VELODROME) - NGN
76.3999236
1 Velodrome Finance(VELODROME) - COP
$200.241535
1 Velodrome Finance(VELODROME) - ZAR
R.0.8799752
1 Velodrome Finance(VELODROME) - UAH
2.0449988
1 Velodrome Finance(VELODROME) - VES
Bs6.80342
1 Velodrome Finance(VELODROME) - CLP
$48.1702
1 Velodrome Finance(VELODROME) - PKR
Rs14.0001472
1 Velodrome Finance(VELODROME) - KZT
26.6843044
1 Velodrome Finance(VELODROME) - THB
฿1.6223922
1 Velodrome Finance(VELODROME) - TWD
NT$1.5156232
1 Velodrome Finance(VELODROME) - AED
د.إ0.1822522
1 Velodrome Finance(VELODROME) - CHF
Fr0.039728
1 Velodrome Finance(VELODROME) - HKD
HK$0.3878446
1 Velodrome Finance(VELODROME) - AMD
֏19.004882
1 Velodrome Finance(VELODROME) - MAD
.د.م0.4474366
1 Velodrome Finance(VELODROME) - MXN
$0.931125
1 Velodrome Finance(VELODROME) - SAR
ريال0.186225
1 Velodrome Finance(VELODROME) - PLN
0.1817556
1 Velodrome Finance(VELODROME) - RON
лв0.216021
1 Velodrome Finance(VELODROME) - SEK
kr0.4777292
1 Velodrome Finance(VELODROME) - BGN
лв0.0834288
1 Velodrome Finance(VELODROME) - HUF
Ft16.9603798
1 Velodrome Finance(VELODROME) - CZK
1.0513022
1 Velodrome Finance(VELODROME) - KWD
د.ك0.0151463
1 Velodrome Finance(VELODROME) - ILS
0.1693406
1 Velodrome Finance(VELODROME) - AOA
Kz45.5178594
1 Velodrome Finance(VELODROME) - BHD
.د.ب0.01867216
1 Velodrome Finance(VELODROME) - BMD
$0.04966
1 Velodrome Finance(VELODROME) - DKK
kr0.3193138
1 Velodrome Finance(VELODROME) - HNL
L1.3055614
1 Velodrome Finance(VELODROME) - MUR
2.2709518
1 Velodrome Finance(VELODROME) - NAD
$0.8799752
1 Velodrome Finance(VELODROME) - NOK
kr0.5050422
1 Velodrome Finance(VELODROME) - NZD
$0.0849186
1 Velodrome Finance(VELODROME) - PAB
B/.0.04966
1 Velodrome Finance(VELODROME) - PGK
K0.2055924
1 Velodrome Finance(VELODROME) - QAR
ر.ق0.1807624
1 Velodrome Finance(VELODROME) - RSD
дин.5.013177

Velodrome Finance-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Velodrome Finance toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Velodrome Finance-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Velodrome Finance”

Paljonko Velodrome Finance (VELODROME) on arvoltaan tänään?
VELODROME-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.04966 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VELODROME-USD-parin nykyinen hinta?
VELODROME -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.04966. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Velodrome Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VELODROME markkina-arvo on $ 45.45M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VELODROME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VELODROME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 915.20M USD.
Mikä oli VELODROME-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VELODROME saavutti ATH-hinnaksi 0.42450570475479027 USD.
Mikä oli VELODROME-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VELODROME-rahakkeen ATL-hinta oli 0.005446333086879164 USD.
Mikä on VELODROME-rahakkeen treidausvolyymi?
VELODROME-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 318.62K USD.
Nouseeko VELODROME tänä vuonna korkeammalle?
VELODROME saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VELODROME-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:45:37 (UTC+8)

Velodrome Finance (VELODROME) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

VELODROME-USD-laskin

Summa

VELODROME
VELODROME
USD
USD

1 VELODROME = 0.04966 USD

Treidaa VELODROME-rahaketta

VELODROMEUSDT
$0.04966
$0.04966$0.04966
-0.40%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu