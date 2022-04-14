Hyperliquid (HYPE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Hyperliquid (HYPE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Hyperliquid (HYPE) -rahakkeen tiedot Hyperliquid is a performant blockchain built with the vision of a fully onchain open financial system. Liquidity, user applications, and trading activity synergize on a unified platform that will ultimately house all of finance. Virallinen verkkosivusto: https://hyperliquid.xyz/ Valkoinen paperi: https://hyperliquid.gitbook.io/hyperliquid-docs Block Explorer: https://app.hyperliquid.xyz/explorer/token/0x0d01dc56dcaaca66ad901c959b4011ec Osta HYPE-rahaketta nyt!

Hyperliquid (HYPE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Hyperliquid (HYPE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 14.68B $ 14.68B $ 14.68B Kokonaistarjonta: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Kierrossa oleva tarjonta: $ 333.93M $ 333.93M $ 333.93M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 43.96B $ 43.96B $ 43.96B Kaikkien aikojen korkein: $ 80 $ 80 $ 80 Kaikkien aikojen alin: $ 3.2002764730895623 $ 3.2002764730895623 $ 3.2002764730895623 Nykyinen hinta: $ 43.96 $ 43.96 $ 43.96 Lue lisää Hyperliquid (HYPE) -rahakkeen hinnasta

Hyperliquid (HYPE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Hyperliquid (HYPE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HYPE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HYPE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HYPE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HYPE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Hyperliquid (HYPE) -rahakkeen hintahistoria HYPE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu HYPE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

HYPE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne HYPE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HYPE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso HYPE-rahakkeen hintaennuste nyt!

