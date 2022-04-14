VELO (VELO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu VELO (VELO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

VELO (VELO) -rahakkeen tiedot VELO is a blockchain-based backbone for the unique federated credit exchange network of traditional finance and crypto-finance partners, serving as the universally interoperable crypto-fiat bridge that delivers a wide set of real economy financial applications. Virallinen verkkosivusto: https://velo.org/ Valkoinen paperi: https://velo.org/doc/Velo_Whitepaper_EN.pdf Block Explorer: https://stellar.expert/explorer/public/search?term=GDM4RQUQQUVSKQA7S6EM7XBZP3FCGH4Q7CL6TABQ7B2BEJ5ERARM2M5M Osta VELO-rahaketta nyt!

VELO (VELO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu VELO (VELO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 271.01M $ 271.01M $ 271.01M Kokonaistarjonta: $ 24.00B $ 24.00B $ 24.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 17.56B $ 17.56B $ 17.56B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 370.32M $ 370.32M $ 370.32M Kaikkien aikojen korkein: $ 2.0796 $ 2.0796 $ 2.0796 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001029260893382974 $ 0.001029260893382974 $ 0.001029260893382974 Nykyinen hinta: $ 0.01543 $ 0.01543 $ 0.01543 Lue lisää VELO (VELO) -rahakkeen hinnasta

VELO (VELO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset VELO (VELO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä VELO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VELO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät VELO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VELO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka VELO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään VELO (VELO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita VELO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan VELO-rahakkeita MEXCistä nyt!

VELO (VELO) -rahakkeen hintahistoria VELO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu VELO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

VELO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne VELO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VELO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso VELO-rahakkeen hintaennuste nyt!

