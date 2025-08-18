Lisätietoja VELO-rahakkeesta

VELO-logo

VELO – hinta (VELO)

1VELO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.014814
$0.014814$0.014814
-0.08%1D
USD
Reaaliaikainen VELO (VELO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:17:22 (UTC+8)

VELO (VELO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01453
$ 0.01453$ 0.01453
24 h:n matalin
$ 0.0162
$ 0.0162$ 0.0162
24 h:n korkein

$ 0.01453
$ 0.01453$ 0.01453

$ 0.0162
$ 0.0162$ 0.0162

$ 2.06620174
$ 2.06620174$ 2.06620174

$ 0.001029260893382974
$ 0.001029260893382974$ 0.001029260893382974

+0.73%

-0.08%

-9.37%

-9.37%

VELO (VELO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.014814. Viimeisen 24 tunnin aikana VELO on vaihdellut alimmillaan $ 0.01453 ja korkeimmillaan $ 0.0162 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VELO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.06620174, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.001029260893382974.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VELO on muuttunut +0.73% viimeisen tunnin aikana, -0.08% 24 tunnin aikana ja -9.37% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

VELO (VELO) -rahakkeen markkinatiedot

No.170

$ 260.19M
$ 260.19M$ 260.19M

$ 320.31K
$ 320.31K$ 320.31K

$ 355.54M
$ 355.54M$ 355.54M

17.56B
17.56B 17.56B

24,000,000,000
24,000,000,000 24,000,000,000

23,999,804,349
23,999,804,349 23,999,804,349

73.18%

ETH

VELO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 260.19M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 320.31K. VELO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 17.56B ja sen kokonaistarjonta on 23999804349. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 355.54M.

VELO (VELO) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän VELO-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00001186-0.08%
30 päivää$ -0.003901-20.85%
60 päivää$ +0.003614+32.26%
90 päivää$ +0.002505+20.35%
VELO-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään VELO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00001186 (-0.08%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

VELO 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.003901 (-20.85%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

VELO-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, VELO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.003614 (+32.26%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

VELO-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.002505 (+20.35%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle VELO (VELO)?

Tarkista VELO-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on VELO (VELO)

VELO is a blockchain-based backbone for the unique federated credit exchange network of traditional finance and crypto-finance partners, serving as the universally interoperable crypto-fiat bridge that delivers a wide set of real economy financial applications.

VELO on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja VELO-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista VELO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue VELO-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään VELO-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

VELO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon VELO (VELO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko VELO (VELO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita VELO-rahakkeelle.

Tarkista VELO-rahakkeen hintaennuste nyt!

VELO (VELO) -rahakkeen tokenomiikka

VELO (VELO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VELO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

VELO (VELO) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa VELO:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa VELO MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

VELO paikallisiin valuuttoihin

VELO-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton VELO toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen VELO-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”VELO”

Paljonko VELO (VELO) on arvoltaan tänään?
VELO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.014814 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VELO-USD-parin nykyinen hinta?
VELO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.014814. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on VELO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VELO markkina-arvo on $ 260.19M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VELO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VELO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 17.56B USD.
Mikä oli VELO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VELO saavutti ATH-hinnaksi 2.06620174 USD.
Mikä oli VELO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VELO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.001029260893382974 USD.
Mikä on VELO-rahakkeen treidausvolyymi?
VELO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 320.31K USD.
Nouseeko VELO tänä vuonna korkeammalle?
VELO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VELO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:17:22 (UTC+8)

VELO (VELO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

