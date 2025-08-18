Lisätietoja VANA-rahakkeesta

VANA-rahakkeen hintatiedot

VANA-rahakkeen valkoinen paperi

VANA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

VANA-rahakkeen tokenomiikka

VANA-rahakkeen hintaennuste

VANA-rahakkeen historia

VANA-osto-opas

VANA/fiat-valuuttamuunnin

VANA-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

VANA-logo

VANA – hinta (VANA)

1VANA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$4.107
$4.107$4.107
+1.28%1D
USD
Reaaliaikainen VANA (VANA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:56:36 (UTC+8)

VANA (VANA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 4.034
$ 4.034$ 4.034
24 h:n matalin
$ 4.183
$ 4.183$ 4.183
24 h:n korkein

$ 4.034
$ 4.034$ 4.034

$ 4.183
$ 4.183$ 4.183

$ 35.53172241495424
$ 35.53172241495424$ 35.53172241495424

$ 3.868850460347094
$ 3.868850460347094$ 3.868850460347094

+0.02%

+1.28%

+0.66%

+0.66%

VANA (VANA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 4.107. Viimeisen 24 tunnin aikana VANA on vaihdellut alimmillaan $ 4.034 ja korkeimmillaan $ 4.183 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VANA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 35.53172241495424, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 3.868850460347094.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VANA on muuttunut +0.02% viimeisen tunnin aikana, +1.28% 24 tunnin aikana ja +0.66% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

VANA (VANA) -rahakkeen markkinatiedot

No.322

$ 123.55M
$ 123.55M$ 123.55M

$ 571.32K
$ 571.32K$ 571.32K

$ 492.84M
$ 492.84M$ 492.84M

30.08M
30.08M 30.08M

120,000,000
120,000,000 120,000,000

112,641,600
112,641,600 112,641,600

25.07%

VANA

VANA-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 123.55M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 571.32K. VANA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 30.08M ja sen kokonaistarjonta on 112641600. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 492.84M.

VANA (VANA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän VANA-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.05191+1.28%
30 päivää$ -1.367-24.98%
60 päivää$ +0.003+0.07%
90 päivää$ -1.99-32.64%
VANA-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään VANA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.05191 (+1.28%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

VANA 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -1.367 (-24.98%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

VANA-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, VANA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.003 (+0.07%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

VANA-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -1.99 (-32.64%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle VANA (VANA)?

Tarkista VANA-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on VANA (VANA)

Vana ($VANA) is an EVM-compatible Layer 1 blockchain that transforms personal data into a tradable financial asset, empowering users to securely monetize their private data through Data DAOs (Decentralized Autonomous Organizations) and innovative proof mechanisms like Proof-of-Contribution. By aggregating and validating data through Data Liquidity Pools (DLPs), Vana enables AI model training while ensuring data privacy and user ownership. The $VANA token underpins the ecosystem, facilitating transactions, staking, and governance. With its focus on creating a new asset class of data tokens, Vana bridges Web2 and Web3, aiming to revolutionize data ownership and the AI economy.

VANA on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja VANA-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista VANA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue VANA-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään VANA-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

VANA-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon VANA (VANA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko VANA (VANA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita VANA-rahakkeelle.

Tarkista VANA-rahakkeen hintaennuste nyt!

VANA (VANA) -rahakkeen tokenomiikka

VANA (VANA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VANA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

VANA (VANA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa VANA:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa VANA MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

VANA paikallisiin valuuttoihin

1 VANA(VANA) - VND
108,075.705
1 VANA(VANA) - AUD
A$6.36585
1 VANA(VANA) - GBP
3.03918
1 VANA(VANA) - EUR
3.53202
1 VANA(VANA) - USD
$4.107
1 VANA(VANA) - MYR
RM17.33154
1 VANA(VANA) - TRY
168.42807
1 VANA(VANA) - JPY
¥607.836
1 VANA(VANA) - ARS
ARS$5,396.84442
1 VANA(VANA) - RUB
330.85992
1 VANA(VANA) - INR
358.50003
1 VANA(VANA) - IDR
Rp67,327.85808
1 VANA(VANA) - KRW
5,744.0502
1 VANA(VANA) - PHP
234.87933
1 VANA(VANA) - EGP
￡E.199.10736
1 VANA(VANA) - BRL
R$22.42422
1 VANA(VANA) - CAD
C$5.70873
1 VANA(VANA) - BDT
499.49334
1 VANA(VANA) - NGN
6,318.45522
1 VANA(VANA) - COP
$16,560.45075
1 VANA(VANA) - ZAR
R.72.77604
1 VANA(VANA) - UAH
169.12626
1 VANA(VANA) - VES
Bs562.659
1 VANA(VANA) - CLP
$3,983.79
1 VANA(VANA) - PKR
Rs1,162.11672
1 VANA(VANA) - KZT
2,206.85538
1 VANA(VANA) - THB
฿134.13462
1 VANA(VANA) - TWD
NT$125.38671
1 VANA(VANA) - AED
د.إ15.07269
1 VANA(VANA) - CHF
Fr3.2856
1 VANA(VANA) - HKD
HK$32.07567
1 VANA(VANA) - AMD
֏1,574.74701
1 VANA(VANA) - MAD
.د.م37.04514
1 VANA(VANA) - MXN
$77.00625
1 VANA(VANA) - SAR
ريال15.40125
1 VANA(VANA) - PLN
15.03162
1 VANA(VANA) - RON
лв17.86545
1 VANA(VANA) - SEK
kr39.50934
1 VANA(VANA) - BGN
лв6.89976
1 VANA(VANA) - HUF
Ft1,402.66371
1 VANA(VANA) - CZK
86.90412
1 VANA(VANA) - KWD
د.ك1.252635
1 VANA(VANA) - ILS
13.9638
1 VANA(VANA) - AOA
Kz3,757.53537
1 VANA(VANA) - BHD
.د.ب1.544232
1 VANA(VANA) - BMD
$4.107
1 VANA(VANA) - DKK
kr26.40801
1 VANA(VANA) - HNL
L107.84982
1 VANA(VANA) - MUR
187.81311
1 VANA(VANA) - NAD
$72.6939
1 VANA(VANA) - NOK
kr41.80926
1 VANA(VANA) - NZD
$7.02297
1 VANA(VANA) - PAB
B/.4.107
1 VANA(VANA) - PGK
K17.00298
1 VANA(VANA) - QAR
ر.ق14.94948
1 VANA(VANA) - RSD
дин.414.56058

VANA-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton VANA toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen VANA-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”VANA”

Paljonko VANA (VANA) on arvoltaan tänään?
VANA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 4.107 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VANA-USD-parin nykyinen hinta?
VANA -USD-parin nykyinen hinta on $ 4.107. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on VANA-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VANA markkina-arvo on $ 123.55M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VANA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VANA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 30.08M USD.
Mikä oli VANA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VANA saavutti ATH-hinnaksi 35.53172241495424 USD.
Mikä oli VANA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VANA-rahakkeen ATL-hinta oli 3.868850460347094 USD.
Mikä on VANA-rahakkeen treidausvolyymi?
VANA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 571.32K USD.
Nouseeko VANA tänä vuonna korkeammalle?
VANA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VANA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:56:36 (UTC+8)

VANA (VANA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

VANA-USD-laskin

Summa

VANA
VANA
USD
USD

1 VANA = 4.107 USD

Treidaa VANA-rahaketta

VANAUSDT
$4.107
$4.107$4.107
+1.23%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu