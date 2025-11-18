Falcon Finance (USDF) -rahakkeen tokenomiikka

Falcon Finance (USDF) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Falcon Finance (USDF) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:54:25 (UTC+8)
USD

Falcon Finance (USDF) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Falcon Finance (USDF) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
Kokonaistarjonta:
$ 2.01B
$ 2.01B$ 2.01B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 2.01B
$ 2.01B$ 2.01B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
Kaikkien aikojen korkein:
$ 3.4875
$ 3.4875$ 3.4875
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.909369011278203
$ 0.909369011278203$ 0.909369011278203
Nykyinen hinta:
$ 0.9982
$ 0.9982$ 0.9982

Falcon Finance (USDF) -rahakkeen tiedot

Falcon Finance is a next-generation synthetic dollar protocol designed to provide sustainable and competitive yield generation in all market conditions. Built on institutional-grade risk frameworks with a foundation of transparency, Falcon Finance sets a new benchmark for synthetic assets in decentralized finance.

Virallinen verkkosivusto:
https://falcon.finance/
Valkoinen paperi:
https://falcon.finance/whitepaper-v2.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xFa2B947eEc368f42195f24F36d2aF29f7c24CeC2

Falcon Finance (USDF) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Falcon Finance (USDF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä USDF-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta USDF-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät USDF-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu USDF-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

