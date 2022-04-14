Unipoly Coin (UNP) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Unipoly Coin (UNP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Unipoly Coin (UNP) -rahakkeen tiedot UniPolyCoin is transforming your gaming experience with RaidField 2! Battle it out in the thrilling multiplayer arena and secure your victory. Each completed mission doesn't just mean a win for your team, but it also means earning UniPolyCoin - the currency of champions! Easily transfer your UniPolyCoins to your wallet on popular exchanges, and enjoy the benefits of your hard-fought victories. It's not just a game, it's an opportunity. Play, win, earn with RaidField 2. Virallinen verkkosivusto: https://www.unipolycoin.com Valkoinen paperi: https://unipolycoin.com/WhitepaperEn.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x23d7Ff057c696fEE679c60cEf61Fee6614218f04 Osta UNP-rahaketta nyt!

Unipoly Coin (UNP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Unipoly Coin (UNP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 38.01M $ 38.01M $ 38.01M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 219.23M $ 219.23M $ 219.23M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 173.39M $ 173.39M $ 173.39M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.29954 $ 0.29954 $ 0.29954 Kaikkien aikojen alin: $ 0.009826563500557434 $ 0.009826563500557434 $ 0.009826563500557434 Nykyinen hinta: $ 0.17339 $ 0.17339 $ 0.17339 Lue lisää Unipoly Coin (UNP) -rahakkeen hinnasta

Unipoly Coin (UNP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Unipoly Coin (UNP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä UNP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta UNP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät UNP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu UNP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka UNP-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Unipoly Coin (UNP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita UNP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan UNP-rahakkeita MEXCistä nyt!

Unipoly Coin (UNP) -rahakkeen hintahistoria UNP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu UNP-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

UNP-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne UNP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? UNP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso UNP-rahakkeen hintaennuste nyt!

