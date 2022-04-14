Unipoly Coin (UNP) -rahakkeen tokenomiikka

Unipoly Coin (UNP) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Unipoly Coin (UNP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Unipoly Coin (UNP) -rahakkeen tiedot

UniPolyCoin is transforming your gaming experience with RaidField 2! Battle it out in the thrilling multiplayer arena and secure your victory. Each completed mission doesn't just mean a win for your team, but it also means earning UniPolyCoin - the currency of champions! Easily transfer your UniPolyCoins to your wallet on popular exchanges, and enjoy the benefits of your hard-fought victories. It's not just a game, it's an opportunity. Play, win, earn with RaidField 2.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.unipolycoin.com
Valkoinen paperi:
https://unipolycoin.com/WhitepaperEn.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x23d7Ff057c696fEE679c60cEf61Fee6614218f04

Unipoly Coin (UNP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Unipoly Coin (UNP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 38.01M
$ 38.01M$ 38.01M
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 219.23M
$ 219.23M$ 219.23M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 173.39M
$ 173.39M$ 173.39M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.29954
$ 0.29954$ 0.29954
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.009826563500557434
$ 0.009826563500557434$ 0.009826563500557434
Nykyinen hinta:
$ 0.17339
$ 0.17339$ 0.17339

Unipoly Coin (UNP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Unipoly Coin (UNP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä UNP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta UNP-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät UNP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu UNP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka UNP-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Unipoly Coin (UNP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita UNP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Unipoly Coin (UNP) -rahakkeen hintahistoria

UNP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

UNP-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne UNP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? UNP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.