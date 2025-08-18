Unipoly Coin (UNP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.16527. Viimeisen 24 tunnin aikana UNP on vaihdellut alimmillaan $ 0.1627 ja korkeimmillaan $ 0.167 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. UNP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.29955878081047876, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.009826563500557434.
Lyhyen aikavälin tuloksissa UNP on muuttunut +0.07% viimeisen tunnin aikana, -0.06% 24 tunnin aikana ja -11.35% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Unipoly Coin (UNP) -rahakkeen markkinatiedot
No.693
$ 36.23M
$ 392.01K
$ 165.27M
219.23M
1,000,000,000
1,000,000,000
21.92%
ETH
Unipoly Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 36.23M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 392.01K. UNP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 219.23M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 165.27M.
Unipoly Coin (UNP) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Unipoly Coin-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0000992
-0.06%
30 päivää
$ -0.03223
-16.32%
60 päivää
$ -0.02477
-13.04%
90 päivää
$ -0.03997
-19.48%
Unipoly Coin-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään UNP-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000992 (-0.06%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Unipoly Coin 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.03223 (-16.32%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Unipoly Coin-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, UNP-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.02477 (-13.04%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Unipoly Coin-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.03997 (-19.48%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Unipoly Coin (UNP)?
UniPolyCoin is transforming your gaming experience with RaidField 2! Battle it out in the thrilling multiplayer arena and secure your victory. Each completed mission doesn't just mean a win for your team, but it also means earning UniPolyCoin - the currency of champions! Easily transfer your UniPolyCoins to your wallet on popular exchanges, and enjoy the benefits of your hard-fought victories. It's not just a game, it's an opportunity. Play, win, earn with RaidField 2.
Unipoly Coin on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Unipoly Coin-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista UNP-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Unipoly Coin-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Unipoly Coin-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Unipoly Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Unipoly Coin (UNP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Unipoly Coin (UNP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Unipoly Coin-rahakkeelle.
Unipoly Coin (UNP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää UNP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Unipoly Coin (UNP) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Unipoly Coin:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Unipoly Coin MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.